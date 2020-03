En 40-årig mand er blevet varetægtsfængslet, mistænkt for drabsforsøg i Brøndby.

Anholdt efter drabsforsøg: Truede politibetjent med coronavirus

Vestegnen - 24. marts 2020 kl. 18:13 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 40-årig mand sidder lige nu varetægtsfængslet, mistænkt for drabsforsøg på en anden mand i Brøndby.

Det er dog ikke det eneste, han er mistænkt for. Blandt andet er han mistænkt for, da han skulle anholdes, at have truet en politibetjent med, at han var smittet med coronavirus samtidig med han hostede kraftigt på politibetjenten.

Det hele startede torsdag den 19. marts ved 16.30-tiden på Nygårds Plads i Brøndby - i det, som Vestegnens Politi betegner som et misbrugsmiljø, og der var angiveligt alkohol involveret i den voldsomme hændelse.

Ifølge mistanken kastede den 40-årige mand i første omgang en flise mod en anden mand, der dog nåede at dukke sig. Kort efter kastede han en anden stor flise mod den samme mand, som denne gang blev ramt og fik en skade i baghovedet. Derefter forlod den 40-årige stedet. Kort tid efter vendte den ophidsede mand dog tilbage, denne gang bevæbnet med en kødøkse, som han slog ud med mod ofrets hoved, dog uden at ramme.

Den 40-årige forsvandt derefter fra stedet, mens Vestegnens Politi og Region Hovedstadens akutberedskab hastede til Nygårds Plads.

Vestegnens Politi eftersøgte den 40-årig, og fandt efter kort tid frem til ham. Det var her, han truede politibetjentene med, at han var ramt af coronavirus. Efterfølgende tyder det dog ikke på, at det var tilfældet, og angiveligt skulle politibetjenten ikke være kommet noget til.

Den ophidsede og agressive mand blev anholdt og kørt til politigården i Albertslund. Han var i øvrigt i besiddelse af en kødøkse.

Vestegnens Politi fik også anmeldelse om, at manden - da han var på vej væk fra Nygårds Plads - var kommet i konfrontation med en tilfældig 16-årig ung mand, som han mødte på gaden. Den 40-årige er i den forbindelse mistænkt for at tage kvælergreb på den 16-årige og slå ud efter ham.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi valgte fredag den 20. marts at fremstille den 40-årige i grundlovsforhør i Retten i Glostrup.

Han ville ikke udtale sig i retten, men nægtede sig skyldig i alle sigtelser. Dommeren bestemte, at den 40-årige skal være varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.