Vestegnens Politi har tirsdag formiddag slået til mod adresser i blandt andet Hvidovre og Rødovre. Foto: THOMAS OLSEN

Anholder seks mænd for bedrageri mod banker

Vestegnen - 24. april 2018 kl. 12:56

Vestegnens Politi slog tirsdag formiddag til mod en række adresser på Vestegnen og i Københavns-området for at anholde seks mænd, som politiet mistænker for en række sager om bedrageri mod flere banker.

I forbindelse med aktionen slog politiet til imod adresser i blandt andet Rødovre og Hvidovre. Politiets mistænker de seks mænd for ved hjælp af stjålne eller falske identitetspapirer at have hævet et større kontantbeløb i en række banker rundt om i Danmark. Gruppen er i mellem 25 og 67 år

»Der er tale om en gruppe af mænd, der angiveligt har gjort det her i længere tid. Vi har efterforsket mod gruppen i en periode og har valgt at slå til mod dem i dag. Vi er netop nu i gang med at gennemgå de effekter vi har fundet under ransagningerne,« siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby, Vestegnens Politi.

Anklagemyndigheden vil tirsdag eftermiddag afgøre, om der skal ske fremstilling i sagen, med krav om varetægtsfængsling.