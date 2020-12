Se billedserie Andreas Krog har sammen med tre kolleger julevagten på Avedøreværket i år.

Andreas sikrer strøm og varme juleaften

Vestegnen - 24. december 2020 kl. 06:33 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Der er knald på el- og varmeforbruget juleaften - og der er skruet op for hyggen. I kontrolrummet på Avedøreværket sørger Andreas Krog og hans tre kolleger for, at der ikke bliver afbrydelser.

En række danskere tager på arbejde juleaften og sørger for, at andre kan fejre jul i fred og ro, samtidig med at vigtige funktioner opretholdes. Og på Avedøreværket i Hvidovre sidder fire mand for at løse netop denne opgave.

Julen er traditionernes og hjerternes fest, hvor vi skruer godt op for radiatorerne, og pynter op med lys og kæder. I mange hjem sendes elmåleren på overarbejde, når både ovn, kogeplader og diverse julelys skal holdes i gang.

Men selv om der er godt blus på mange komfurer mens julemaden tilberedes, er det samlede elforbrug i Danmark alligevel cirka 10 procent lavere sammenlignet med en almindelig december søndag. Mere effektive komfurer, ovne og LED-belysning hjælper med til at begrænse elforbruget, og samtidig er strømmen i stigende grad grøn.

Er altid bemandet Men strømmen og varmen kommer ikke af sig selv. Derfor tager Andreas Krog sammen med tre kolleger på arbejde på Avedøreværket juleaften, så vi andre kan julehygge med familie og venner.

- Vores kraftværker er bemandet døgnet rundt 365 dage om året, og juleaften er ingen undtagelse. Vi skal sørge for, at værkerne altid kan levere el og varme, når der er behov for det, siger Ole Thomsen, der er ansvarlig for Ørsteds ni kraftværker i Danmark.

I det kæmpe store kontrolrum på Avedøreværket - der næsten er Star Wars-agtigt - er der døgnet rundt, alle årets dage, fire mand på vagt. De er der i 12-timers vagter, fra kl. 19 om aftenen til kl. 07 den følgende morgen. Artiklen fortsætter under billedet

Skal have flæskesteg Selvom Andreas og hans tre kolleger skal tilbringe juleaften på Avedøreværket, kommer de dog også til at mærke, at det er jul, fortæller Andreas.

- Vi har aftalt at lave flæskesteg med rødkål, hvide kartofler, brune kartofler, sovs og alt det som man normalt forventer og vi laver maden selv, da vi synes det smager bedre end genopvarmet mad. Derudover skal vi selvfølgelig have risalamande og småkager, men der er dog ingen mandelgave. Til gengæld får vi, der arbejder juleaften og nytårsaften, normalt en julegave af firmaet, som sidste år bestod af et par flasker rødvin, et par flasker øl, og noget chokolade. Vi har pyntet op med juletræ, julestjerne og diverse julepynt i kontrolrummet. Derudover håber vi på en stille vagt, så vi kan nyde maden og høre lidt julemusik.

Gaverne og hyggen med familien må dog vente til første juledag, når vagten er slut, og de kan komme hjem.

Grøn energi Avedøreværket er Danmarks største kraftvarmeværk og dermed også den største danske produktionsenhed i Ørsted, som er Danmarks største energiselskab. Det ligger på Avedøre Holme i Hvidovre, og herfra kan de cirka 160 ansatte forsyne 215.000 husstande med grøn varme og cirka 1,3 millioner husstande med el.

En hovedkunde for Avedøreværket er Vestegnens Kraftvarmeselskab, der omfatter kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Greve, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre, Solrød og Vallensbæk.

Fjernvarmen er egentlig en sidegevinst ved produktionen af el.

Processen er, at man opvarmer vand i kæmpestore kedler, og når det bliver til damp og skaber et tryk, så får det en turbine til at dreje rundt - og turbinen sætter så gang i en generator, som producerer den strøm, vi får gennem stikkontakten.

Efterfølgende skal dampen køles af igen - og det sker ved at benytte det »kolde« fjernvarmevand, der kommer retur efter at have lunet tusindvis af boliger i Vestegnens område.

Ved at producere el og varme samtidig, får man en meget høj udnyttelse - cirka 90 procent - af brændslet. Artiklen fortsætter under billedet

Det er altså denne proces, der foregår inde i de kæmpestore blokke på Avedøreværket.

Mens man tidligere har fyret med kul og olie, så er det i dag udelukkende biomasse, der brændes, og Avedøreværket er dermed eksponent for grøn omstilling i kæmpestort format. Biomassen består af træpiller og halm.

En stor del af den danske elektricitet produceres af vindmøller. Deres ulempe er dog, at de ikke leverer stabilt. Så er det Avedøreværkets opgave at skabe balance i den samlede el-produktion. Hvis det er vindstille - eller det stormer - så kommer der ikke energi fra vindmøllerne, og så må Avedøreværket gå ind og producere. Der skal jo helst - og særligt juleaften - komme strøm ud af stikkontakten, når man har brug for det.

Flere langtidssteger Det hele bliver overvåget i kontrolrummet. Og her kan det også aflæses, når klokken begynder at nærme sig kl. 18 juleaften. Det er her and og flæskesteg er i ovnen, der skal koges kartofler og tilberedes tilbehør. Der bliver virkelig trukket på strømmen i de små hjem.

Selv om elforbruget afslører, at mange er gået over til langtidsstegning af and og flæskesteg, og elforbruget er blevet spredt mere ud over eftermiddagen, oplever medarbejderne på Avedøreværket netop på juleaften en stor ændring i strømforbruget.

Frem til kl. 18 er der et relativt jævnt elforbrug i de danske hjem. Men fra det øjeblik, juleanden og flæskestegen er ude af ovnen, falder strømforbruget markant, og det stiger først for alvor igen, når folk vender tilbage på arbejde den 28. december.

Når man ude i hjemmene slukker for ovn og kogeplader juleaften, falder elforbruget i Danmark med 800 MW inden for en time. Det svarer til den samlede effekt på Danmarks største havmøllepark - gange to.

I kontrolrummet er man bevidste om, at netop en juleaften skal der være strøm til alle. Skulle der imidlertid ske en fejl, som sætter Avedøreværket ud af kraft, så betyder det ikke kold julemad rundt om i hjemmene.

Avedøreværket er en del af det landsdækkende energinet, så hvis Avedøreværket - mod alle forventninger - skulle »gå ned«, så vil man kunne trække på andre værker i Danmark og i udlandet.

Skulle strømmen ryge juleaften et sted på Vestegnen, så vil det efter al sandsynlighed være på grund af fejl i forbindelse med selve el-distributionen ud til de enkelte boligområder.

Avedøreværket er, så vidt vides, aldrig gået ned en juleaften - og Andreas og kollegerne på vagt vil gøre alt, hvad der er i deres magt, for at sikre, at det heller ikke sker i år!