Andreas fra Ishøj bliver solodanser

»Kære publikum, en gang imellem sker det, at vi er så heldige at se et stjerneskud. For så må vi jo ønske... For 10 år siden så jeg her på teatret en ung dreng, der lyste i både sind og dans; og fra det øjeblik ønskede jeg kun, at han en dag skulle blive en stor, smuk, funklende stjerne, som vi alle kunne betages af, og som måtte brænde stærkt og ubændigt i mange, mange år. Derfor er jeg også så stolt og benovet over i aften at ønske Andreas Kaas tillykke med titlen som Kongelig Solodanser,« sagde Nikolaj Hübbe.