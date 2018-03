Se billedserie Amy Doherty Jönsson fra Greve er startet som selvstændig med virksomheden Teenagementor. Foto: Hans Jørgen Johansen

Amy er et frirum for teenagere

Vestegnen - 26. marts 2018 Af Peter Erlitz

Efter 11 år som lærer, er 36-årige Amy Doherty Jönsson fra Greve startet som selvstændig teenagementor. Hun hjælper pressede børn og unge til at blomstre.

»Som teenagementor kan jeg noget, som hverken forældre, søskende eller venner kan. Hverken jeg eller teenageren har noget »i klemme« i forhold til hinanden, så der er mulighed for at sige tingene direkte. Få svesken på disken, så at sige. Jeg kan skabe et fortroligt frirum for teenageren.« Sådan lyder det fra Amy Doherty Jönsson, der ved årsskiftet startede eget firma med udgangspunkt i hjemmet i Greve. Og hun er slet ikke i tvivl om, at der er et stort behov for firmaet Teenagementor.

»Mange unge er pressede i dag. De lever i en præstationskultur, hvor de skal klare sig godt i skolen - det hører de fra de voksne inklusive deres forældre. Dertil kommer, at de unge føler, at de skal leve op til en hel masse ved siden af - det gælder på de sociale medier, det gælder venner og fritidsaktiviteter, det gælder hjemme i familien eller på fritidsjobbet. De unge mødes af rigtig mange krav, og sammenligner hele tiden sig selv med andre. Særligt de sociale medier fylder meget i dag. Det sker jævnligt, at de unge bliver ked af, hvad de oplever på de sociale medier, men omvendt så vil de heller ikke gå glip af noget. Mange unge har det hårdt - og jeg er faktisk glad for, at jeg ikke er ung i dag,« lyder det fra 36-årige Amy, der i øvrigt selv har to børn.

Værktøjer til teenagerne Amy Doherty Jönsson ved hvad hun taler om. Hun har 11 års erfaring som lærer, og har undervist børn og unge i Greve, Brøndby og Hvidovre. Læreruddannelsen er suppleret med en uddannelse som certificeret NLP coach. Det faglige fundament er med andre ord solidt. Dertil kommer, at Amy i sit arbejde, både som teenagementor og lærer, giver meget af sig selv.

»Jeg møder de unge i øjenhøjde, og er direkte i min kommunikation. Fordi jeg hverken er mor eller far, lærer eller bedsteveninde, så kan tingene - begge veje - siges meget mere direkte. Det er i orden at blive vred eller ked af det, bare man får talt om det. Det er jo ikke sådan, at jeg skal lave om på de unge, og jeg er heller ikke dømmende i forhold til de unge. Jeg skal pege på, at der er andre muligheder, end de selv eller deres omgivelser har set. Jeg skal så at sige fungere som den blinde vinkel,« siger Amy.

»Det handler også om at få fortalt teenagerne, at det ikke hjælper kun at pege udad. Man er nødt til også at reflektere over, hvordan man selv kan bidrage til en løsning. Derfor giver jeg også de unge fokus-opgaver, som de skal løse under coaching-forløbet. Det kan være alt fra at række hånden op i timerne, til at skulle sige fra i forskellige situationer. Jeg giver mine bud på, at »sådan kan man også gøre«, jeg giver de unge muligheder og værktøjer til at komme videre fra en position, som de føler sig låst fast i,« fortæller Amy.

Får de unge til at blomstre Teenagerne kan have mange udfordringer. Det kan være stress, angst, kommunikationen med forældrene, at finde sin plads i klassens eller andre gruppers hierarki, skoletræthed eller manglende trivsel.

Som teenagementor arbejder Amy Doherty Jönsson i meget høj grad med de menneskelige og sociale kompetencer. For hvis teenagernes selvværd og selvtillid styrkes, og deres relationer styrkes, så smitter det automatisk af på andre områder.

»Hvis de unge blomstrer og bliver mere robuste som personer, så præsterer de også bedre i skolen og til eksamen,« understreger Amy.

I sin tid som lærer har Amy Doherty Jönsson arbejdet meget med de unges relationer og det sociale aspekt, og har nedtonet den store fokus på karakterer. Af samme årsag var hun sidste år også indstillet til Politikens undervisningspris.

I en af indstillingerne skrev en elev blandt andet: »Hun er både den sjove og alvorlige lærer. Man kan altid komme til hende hvis man har problemer, og hun hjælper os godt på vej i livet. Hun giver kampgejst.«

»Selvfølgelig skal der gives karakterer i skolen, men jeg tror de unge udvikler sig og lærer mere ved i højere grad at få en begrundet feed-back, end bare at modtage en karakter,« lyder det fra Amy.

Suger viden til sig Amy Doherty Jönsson brænder netop for at gøre en forskel for teenagere og se dem folde deres fulde potentiale ud. Og det er denne vision, som hun bygger sin virksomhed Teenagementor på. Det var absolut ikke nogen nem beslutning at springe ud som iværksætter, fortæller Amy.

»Der var mange overvejelser, for hverdagen i familien skal jo hænge sammen, både rent praktisk og økonomisk, men min mand har bakket mig ét hundrede procent op. Og alle jeg snakkede med syntes at Teenagementor var en rigtig god idé.«

Som iværksætter har hun fået gode råd i Erhvervscentret Greve-Solrød. Blandt andet deltog hun i slutningen af januar i en workshop, hvor hun fik tips og tricks til at sætte konkrete, enkle og realistiske mål som nyetableret selvstændig.

»Jeg er i en opstartsfase, hvor jeg som ny iværksætter suger til mig af viden om salg og forretningsudvikling og arbejder benhårdt på at udvide mit netværk for at finde mine egne ben at gå på. Jeg har allerede fået landet mine første kunder. Så jeg er optimistisk og meget tilfreds med al den støtte og sparring, jeg har fået i erhvervscentret,« siger Amy.

Amy’s gode råd til teenage-forældre Vær nysgerrig på din teenager.

Du skal kunne italesætte, hvis du gør noget forkert eller har udfordringer, så din teenager ikke kun spejler sig i dine succeshistorier.

Drop berøringsangsten og tag konflikterne.

Tal ikke hen over hovedet eller ned til dit barn - heller ikke selv om det kun »er for sjov«.

Dyrk fællesskabet - også derhjemme. Giv de unge pligter, så de er en del af familien. Og lad være med at irettesætte efterfølgende. Ja, køkkenet kan rode, når en teenager har lavet mad. Det må du leve med - det er vigtigere, at hun/han er med i fællesskabet.

Vær nærværende. Læg mobiltelefonen væk og vær til stede.