Amin Jensen er blevet dømt til at pille reklameskærmen ned.

Send til din ven. X Artiklen: Amin Jensen skal fjerne reklameskilt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Amin Jensen skal fjerne reklameskilt

Vestegnen - 08. maj 2019 kl. 14:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Entertaineren og komikeren Amin Jensen skal pille det reklameskilt ned, som igennem flere år har stået foran hans hus på Gammel Køge Landevej i Hvidovre.

Det har Retten i Glostrup besluttet.

Amin Jensen er i retten blevet dømt til at betale en bøde på 5.000 kroner, for ikke at have efterkommet et påbud fra Vestegnens Politi om at fjerne den digitale reklameskærm. Amin Jensen har fået en frist til 1. juni til at få pillet reklameskiltet ned, og hvis det ikke er sket, vil han få tvangsbøder på 3.000 kroner pr. uge, indtil den lysende skærm er fjernet.

Det lysende reklameskilt står lige i krydset ved Byvej.

På reklameskærmen har Amin Jensen vist forskellige reklamer, både for sig selv, for private firmaer og for aktiviteter i Hvidovre. Og så blev reklameskærmen udnyttet til politiske budskaber, da Amin Jensen stillede op ved det seneste kommunalvalg - hvor han dog ikke blev valgt ind.

Amin Jensen har også haft en twist med Hvidovre Kommune om det lysende reklameskilt.

Den startede, da Hvidovre Kommune i januar 2017 modtog en klage over opsætningen af det lysende reklameskilt. Kommunen afgjorde kort efter, at reklameskiltet var i strid med byplanvedtægten, der fortæller, at ingen form for skiltning og reklamering må finde sted.

I maj 2017 søgte Amin Jensen så dispensation fra byplanvedtægten til skiltet. Og i september 2017 blev der givet afslag.

Hvidovre Kommune argumenterede med, at der dels var tale om en overtrædelse af byplanvedtægten, dels at det lysende reklameskilt var til gene for trafikanter og naboer.

Afslaget fik Amin Jensen til at klage til Planklagenævnet - som i slutningen af 2018 kom med en afgørelse. Planklagenævnet sendte sagen tilbage til Hvidovre Kommune til fornyet behandling.

Det skyldtes flere elementer. Et af dem var, at kommunen ikke kan argumentere med trafiksikkerhed i forbindelse med den lysende reklameskærm - det er alene en sag for Vestegnens Politi.

Ifølge Planklagenævnet skal kommunens vurderinger baseres på »saglige og planlægningsmæssigt relevante hensyn«. Det kan fx være gener for naboerne og visuel fremtræden i området.

Kommunen skal også se på, om der er andre skilte i samme område, der er opsat - enten i strid med en byplanvedtægt, eller fordi kommunen har givet dispensation. Amin Jensen skal behandles på samme måde, som andre, understreger Planklagenævnet.