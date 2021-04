Dan og Coley Pawlikowski underskriver kontrakten med Brøndby Volleyball Klub. Foto: Steen Spangen

Amerikansk trænerteam til Brøndby

Vestegnen - 26. april 2021

Brøndby Volleyball Klub har netop indgået kontrakter med de to dygtige coaches Dan Pawlikowski og Coley Pawlikowski, som skal coache Brøndbys volleyligakvinder i den kommende sæson.

De to coaches har arbejdet tæt sammen om coachingen af Gentoftes to volleyligahold i de seneste to sæsoner. Dan Pawlikowski som headcoach for herrerne med Coley Pawlikowski som assisterende coach og med de omvendte roller i arbejdet med dameholdet.

Deres resultater med Gentofte taler for sig selv. Således har herrerne, under Dan og Coleys ledelse, vundet DM-guld i begge sæsoner og LP-guld i 2019 og damerne har opnået klubbens hidtil bedste sæson for damer, med årets DM-sølv og en LP-finaleplads for første gang.

I USA har de begge haft flere coachjobs for store college -og universitetshold, herunder University of Winconsin, hvorfra Brøndby har haft stor glæde af fire af holdets dygtigste spillere. Også arbejdet med USA´s ungdomslandshold har de taget del i.

- Vi ser i Brøndby frem til samarbejdet med de dygtige coaches, som vi kender fra vores kampe mod dem, hvor de altid har fremstået som utroligt velforberedte og engagerede coaches, som har et godt og konstruktivt samspil med deres spillere, siger Steen Spangen, formand for Brøndby Volleyball Klub.

- Vi har i Brøndby et højt ambitionsniveau for udviklingen af vores spillere, et ambitionsniveau, som vi er overbeviste om at Dan og Coley passer perfekt ind i, sammen med et i forvejen godt fungerende team omkring holdet, Et team, der må sige farvel til Lauren Søderberg, som desværre tager tilbage til Australien, tilføjer Steen Spangen.

Dan Pawlikowski udtaler:

- Coley and I are very excited for this opportunity to join Brøndby VK. We have a tremendous respect for the club and their accomplishments under the leadership of Steen Spangen and the rest of the board members. We believe the team has some fantastic young players that are eager to take that next step in their volleyball progression. From our first conversation with the club, the goal is clear. The expectations are high and will not be easily attained, but that makes the journey that much more special. We look forward to embracing it all and working with the players to become our best. And on a personal note, we want to thank Lauren Soderberg for her help and wish her and her family all the best as they return to Australia.

Coley Pawlikowski udtaler:

- We are very excited to be representing Brøndby VK for the upcoming season! The club's level of support for the women's program and family atmosphere around the team is outstanding and we are very much looking forward to carrying on the legacy that the club has built over the decades. We can feel how motivated the club and returning players are and look forward to getting started in the gym.

We have coached several of the American players back home in the USA that have come through the Brøndby program: Sarah Angleos, Deme Morales, Dom Thompson, and Julie Mikaelsen. They all speak extremely highly of the club, the support, and their experience and we are just thrilled to be a part of it!