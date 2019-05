Se billedserie Den nye ambulancehal på Hvidovre Hospital er ved at tage form.

Ambulancer får tag over hovedet

I fremtiden bliver vejen fra ambulance til den rette behandling kortere for patienter, der ankommer til Hvidovre Hospital med blå blink. En ny ambulancehal skal nemlig gøre det muligt for ambulancerne at køre patienter direkte ind på hospitalets akutmodtagelse.

Hvidovre Hospital udvider med 32.000 nye kvadratmeter, og 400 af dem bliver en ny ambulancehal. Den nye ambulancehal skal forkorte vejen for patienter fra ambulance til den rette behandling. Og selvom den nye ambulancehal langt fra er færdig endnu, begynder den så småt at tage form, hvilket betyder, at både personale og patienter for alvor kan begynde at glæde sig til bedre arbejdsgange og hurtigere patientforløb.

- Når den nye ambulancehal bliver taget i brug, vil patienter, der ankommer til hospitalet med ambulance, blive sat af indenfor i en ambulancehal i stedet for udenfor i kulden, som det sker i dag. På den måde slipper patienter for at blive blæst igennem, når de skal ud af ambulancen. Men den fysiske afstand fra ambulance til behandling bliver også langt kortere, fortæller Christian Rasmussen, som er ledende overlæge på akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital.

Den nye ambulancehal bliver en del af en ny fælles akutmodtagelse, hvor der bliver under 10 meter fra ambulance til traumestuer og under 25 meter fra ambulance til CT-scannere og røgtenrum. Det er langt kortere end i dag, hvor patienter ofte bliver transporteret over 100 meter.

- Tid er en vigtig faktor, og ved at forkorte vejen fra ambulance til behandling kan vi bruge mindre tid på at fragte patienter, og mere på at behandle dem. Det giver hurtigere patientforløb og generelt en bedre oplevelse for patienterne, fortæller Christian Rasmussen.

Men den nye ambulancehal gør ikke kun overleveringen af patienter fra ambulance til læger og sygeplejersker på hospitalet hurtigere, den gør den også mere skånsom.

I dag bliver patienter, der ankommer med udrykning til Hvidovre Hospital, ført ind på båre af samme indgang som øvrige patienter, der ankommer til hospitalets akutmodtagelse. Det betyder, at de patienter, der ankommer til hospitalet med ambulance, bliver transporteret forbi både modtagelsesområde og venteværelse - oftest med mange mennesker - på vejen til behandling. Men med den nye ambulancehal vil disse patienter få deres egen indgang til akutmodtagelsen, og dermed undgå denne tur.

- En af de største fordele ved den nye ambulancehal er uden tvivl, at overleveringen af patienter bliver meget mere afskærmet. Patienterne kommer nærmest til at blive kørt direkte ind på behandlingsstuerne, hvilket gør ankomsten mere diskret og tryg for patienterne, fortæller Christian Rasmussen.