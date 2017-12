Se billedserie Energirenovering er et af midlerne til reduktion af CO2-udledningen i Albertslund. Foto: Janus Enemark Nissen

Ambitiøs frontløber: Kommune med ny klimastrategi

Albertslund var tilbage i 1992 den første kommune, der lavede grønne regnskaber over ressourceforbruget. I 2008 var Albertslund den første kommune, der blev miljøcertificeret. Albertslund Kommune var desuden den første kommune, der reducerede vandforbruget, så det nu er under 100 liter pr. borger pr. døgn. Og med en ny klimastrategi sætter kommunen sig nye ambitiøse mål, der understreger at Albertslund er en af de grønne frontløbere, blandt andet indenfor udvikling af fremtidens lys, lavtemperaturfjernvarme og affaldssortering.

Med COP21 i Paris blev klimaet for første gang sat på den globale dagsorden i en juridisk bindende aftale, som blev indgået med massiv tilslutning af verdens lande. Det er i byerne den største omstilling skal finde sted - mere end halvdelen af jordens befolkning bor i byer, som står for mere end 70 procent af den globale CO2 udledning, så man kan ikke tale om at løse klimaforandringer uden at ændre den måde, byer fungerer på.

»På tærsklen til et fossilfrit energisystem er vores rolle som kommune stadig væsentlig. Vi løfter globalt og handler lokalt; for svarene på klimaudfordringerne spiller rigtigt godt sammen med fremtidens by, som vi ønsker den. Det har været vores tilgang siden 1992, hvor vi lavede det første grønne regnskab, og det er det stadig. I dag blandt andet med fokus på optimering af energiforsyningen og udvikling af fremtidens smarte løsninger, der gør livet lettere for byens borgere samtidig med, at vi bruger færre ressourcer,« siger Albertslunds borgmester Steen Christiansen.

Blandt hovedpunkterne i Albertslund Kommunes klimastrategi frem til 2025 er omstilling til lavtemperaturfjernvarme og herunder energioptimering af bygninger og boliger. Målet er CO2 neutral varmeforsyning i 2025.

Et andet mål er at sænke CO2-udledning fra lokal transport med 15 procent i forhold til 2015. Fokus er blandt andet på endnu bedre forhold for cyklister.

Indkøb er et nyt område i klimastrategien, da produktion og forbrug af produkter er en stor kilde til CO2-udledning. Da der ikke i øjeblikket er en mærkningsordning i Danmark, som viser CO2 udledning for varer, kan Albertslund Kommune ikke opstille konkrete mål på området, men kommunen vil frem mod 2025 i højere grad benytte sin indkøb som løftestang for innovation og ligeledes understøtte bæredygtig fremstilling, anvendelse og genanvendelse af produkter.