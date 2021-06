Se billedserie Amanda Matzau blev færdíg som sygeplejerske i januar sidste år og i februar fik hendes søn Kalle sin diagnose som infantil autist. - Det gjorde, at jeg har været nødt til at tænke hele verden om, siger Amanda. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Amandas lille søn fik en diagnose: - Jeg har været nødt til at tænke hele verden om Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Amandas lille søn fik en diagnose: - Jeg har været nødt til at tænke hele verden om

Vestegnen - 26. juni 2021 kl. 06:34 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

I den seneste tid er der blevet hamret og banket i familien Bagge-Matzaus hus i Hvidovre. Der skulle bygges om, fordi mor Amanda har fået indrettet en klinik i hjemmet. Hun er uddannet sygeplejerske, men den drøm hun havde om at arbejde på et hospital, er lagt på hylden. Der er brug for hende hjemme.

Amanda og hendes mand Thomas har to børn, Rosemarie på seks år og Kalle på fire år. Amanda var begyndt at læse til sygeplejerske, da hun fik Rosemarie og de var lykkelige for deres lille datter. Det samme var de, da Kalle to år efter blev født.

Efterhånden som Kalle voksede op, var der dog nogle tegn på, at ikke alt var, som det skulle være.

- Det var tydeligt, at Kalle ikke var som andre børn. Øjenkontakten forsvandt og han havde store vanskeligheder ved at spise. Søvn var også et problem og desuden var Kalle ørebarn, så det var rigtig mange ting lagt sammen. Jeg slæbte ham rundt til ørelæger og tandlæger. Men de kunne ikke se, at der var noget galt. Jeg prøvede selv at finde forklaringer, men han så jo normal ud, og børn udvikler sig jo forskelligt, siger Amanda.

Kalle begyndte i vuggestue og der blev det også tydeligt, at han var anderledes end de andre børn.

- Han registrerede ikke de andre børn, men gik rundt imellem dem som om de var legoklodser. Jeg tog ham stadig med til tandlæge og ørelæge og en dag var der en ørelæge der bemærkede, at han ikke kunne få øjenkontakt med Kalle og som sagde, at jeg skulle få ham undersøgt. Det blev jeg meget oprørt over, men jeg tog Kalle med til egen læge og han var slet ikke bekymret. 'Han er ikke engang to år, der er intet galt med ham. Måske det med øjenkontakten kommer', sagde han og nævnte, at han havde set de problemer hos drenge før. Han opfordrede os til at se tiden an, fortæller Amanda.

Der gik fire måneder, men der var ikke nogen udvikling at spore hos Kalle.

- Med små børn går udviklingen jo normalt meget hurtigt, men Kalles stod stille. Derfor besluttede jeg at tage Kalle med til en anden læge i det lægehus, vi tilhører, fortæller Amanda. Vuggestuen kom hende dog i forkøbet.

Føltes som et overgreb - Jeg blev ringet op af en pædagog fra Kalles vuggestue, som fortalte mig, at de ville sætte et PPR-forløb igang. Jeg følte mig totalt overrumplet. Jeg vidste ikke, hvad sådan en undersøgelse handlede om og jeg bad om at få lov til at drøfte det med Thomas først. Hun sagde, at de havde besluttet, at de under alle omstændigheder ville sætte undersøgelsen i gang. Det føltes som et overgreb og jeg blev meget ked af det, siger Amanda Matzau.

PPR-undersøgelsen blev sat i gang og i februar sidste år fik Kalle diagnosen infantil autisme. - Det gjorde, at jeg var nødt til at tænke hele min verden om.

Kalle elsker vild leg og gerne udenfor. Foto: Per Christensen Artiklen fortsætter under billedet

- Jeg var lige blevet færdig som sygeplejerske i januar og havde meget svært ved at se, hvordan det hele skulle gå. Men jeg var klar over, at jeg ikke ville komme til at arbejde som sygeplejerske på et hospital, sådan som jeg havde troet, siger Amanda.

Hun gik i tænkeboks og fandt sammen med Thomas en løsning.

- Vi fandt et dejligt hus i Hvidovre, som vi købte og besluttede, at jeg skulle åbne en kosmetisk klinik her, fortæller Amanda.

Hun tog en uddannelse i kosmetisk sygepleje hos en af landets førende klinikker på området. Og det gav hende ro i maven på det jobmæssige plan.

Frustrationerne og sorgen over Kalles problemer voksede dog.

- Det er forbundet med en kæmpe sorg at få et barn med autisme. Kalle vokser, men han bliver ved med at være lillebitte indeni. Alting er så usikkert, for hvordan vil han udvikle sig? Vi troede, at når han havde fået sin diagnose, ville der blive sat noget i gang. I starten blev vi ringet op af en sagsbehandler og en familievejleder, men da Corona kom, blev alt lukket ned, også en forældregruppe, som vi var blevet tilbudt at være med i. Jeg har derfor været hjemme med Kalle i et år, for vi tog ham hurtigt ud af den vuggestue, han gik i. I Hvidovre er der ingen institutioner, der er specialiseret i at tage sig af et barn som Kalle. Men han har nu fået en plads i en specialinstitution i Gentofte. Der skal han dog ikke være på fuld tid, for det ville være alt for hårdt for ham, siger Amanda.

Søster er skyggebarn For storesøster Rosemarie har det også været en stor omvæltning at få en lillebror med autisme.

- Hun er blevet det, man kalder et skyggebarn. De leger ikke rigtig sammen og hun er tit sur på Kalle og får hele tiden at vide, at hun skal passe på, for hvis han først bliver ked af det eller vred, tager det meget lang tid for ham at falde ned igen, siger Amanda.

- Det er bare sådan en uretfærdig situation, Det er så svært, at han stadig ikke har et sprog og at han stadigvæk vil mades, siger Amanda.

Hun har siden diagnosen hjemmetrænet Kalle med hjælp fra en terapeut.

- Man skal møde ham i leg. Og vi har fundet ud af, at noget af det, han bedst kan lide, er fangeleg og at vi kilder ham. Så kan vi få kontakt med ham, siger Amanda, som fik endnu et stort dyk, da terapeuten sagde, at hun synes, at Kalle er hårdt ramt af sin autisme.

Amanda Matzau er meget lettet over, at hun med den nye klinik, der hedder Klinik Pure, kan få sit arbejdsliv til at gå op med familielivet. Når Kalle er i institution, kan hun tage imod patienter og hun kan arbejde på skæve tidspunkter, når det passer patienterne.

Naturligt og diskret At det blev kosmetiske behandlinger hun valgte som sit speciale, er ikke tilfældigt.

- Jeg har en stor interesse for det område og synes, det er nogle fantastiske produkter, man arbejder med. Desværre har den slags behandlinger et dårligt ry hos mange og det er ærgerligt. For når de bruges rigtigt, kan de virkelig fremhæve folks positive træk og give ansigtet en smuk symmetri, og det kan gøres så naturligt og diskret, at ikke engang kæresten vil opdage det. Jeg elsker at gøre folk glade eller gladere for at kigge sig selv i spejlet, siger Amanda, som har tilbud i klinikken i forbindelse med åbningen.

Læs mere på klinikpure.dk