Alvorligt slagsmål: En person måtte have hjertemassage

Klokken 19.03 oplyste Vestegnens Politi, at man er talstærkt tilstede på Korsdalsvej i Rødovre i forbindelse med et alvorligt slagsmål.

- Vi har flere patruljer samt ambulancer på Korsdalsvej i Rødovre, hvor der ca. klokken 17.42 har været et alvorligt slagsmål, det skriver politiet på Twitter.

Korsdalsvej er derfor spærret i begge retninger, og politiet vil gerne høre fra vidner til overfaldet.

Der kan ringes på 114 med oplysninger.

Ifølge Ekstra Bladet har en person modtaget hjertemassage efter at være blevet overfaldet. Det fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Thomas Christensen, til Ekstra Bladet.

- Vi får en melding om, at et slagsmål er i gang. Og vi kan senere konstatere, at det må have været et alvorligt slagsmål, eftersom vi kan bekræfte, at en person lige nu får hjertemassage på stedet, siger Thomas Christensen til Ekstra Bladet.

Ifølge avisen skulle overfaldet være sket tæt ved Autohuset Rødovre.