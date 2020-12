Alt tyder på, at færre på Vestegnen vil komme hjem til et indbrud i juleperioden. Foto: Presse-fotos.dk

Alt tegner til et markant fald i juleindbrud

Vestegnen - 27. december 2020 kl. 18:19 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Vestegnens Politi har i perioden fra 18. december og til og med 26. december modtaget 42 anmeldelser om indbrud i boliger.

Dermed tyder alt på, at antallet af indbrud i jule- og nytårsperioden, der i år går fra 18. december til 3. januar, vil falde. Sidste år blev der i den tilsvarende periode registreret 135 indbrud på Vestegnen. Selvom borgere og politi fortsat mangler dagene omkring nytår, og at der også kan komme efteranmeldelser, så tegner det til et markant fald i antal indbrud.

Ser man på de enkelte dage, så var der flest indbrud på Vestegnen den 20. december - her var der ni indbrud - og den 25. december med 11 anmeldte indbrud.

Hos Rigspolitiet er vurderingen, at politiets fokus på den forebyggende indsats har båret frugt og i år blevet hjulpet på vej af corona-pandemien.

Henrik Sønderby, som er leder af Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet, oplyser, at antallet af indbrud generelt er faldet over de seneste ti år, men alligevel tegner til at blive ekstraordinært lavt i 2019.

Henrik Sønderby fortæller, at forklaringen på det seneste årtis drastiske fald i indbrud i private hjem, blandt andet skal findes i politiets målrettede indsats mod at forebygge indbrud, som blandt andet har ført til, at borgerne er blevet bedre til at sikre deres hjem. Men han påpeger også, at dette års lave antal anmeldelser ikke alene kan tilskrives politiets indsats og bedre sikring af folks hjem. Coronaen spiller nemlig også en rolle.

- Det forgangne år har været meget specielt på mange måder. På grund af corona har vi rejst mindre, gået mindre ud og arbejdet mere hjemme, hvilket jo i sagens natur gør det sværere for tyvene at begå indbrud. Så det har helt sikkert været en medvirkende faktor, siger Henrik Sønderby.

Selvom det går den rigtige vej, skal indbrudstallene ifølge Henrik Sønderby gerne længere ned, og derfor arbejder politiet fortsat målrettet på både at oplyse om, hvordan man kan sikre sit hjem bedre, og på at efterforske og anholde gerningsmændene, når indbruddene har fundet sted.

- Politiet arbejder i dag meget analytisk for bedre at kunne forudse, hvor og i hvilke tidsrum indbruddene vil blive forøvet. På den måde kan vores patruljer i langt højere grad virke præventive og lokalisere eventuelle gerningsmænd. Vi har i stigende grad med organiseret og grænseoverskridende kriminalitet at gøre på indbrudsområdet, hvilket gør det sværere og mere tidskrævende at efterforske. Derfor er vores efterforskning også mere specialiseret og rettet imod den organiserede kriminalitet, siger Henrik Sønderby, der er chef for Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet.