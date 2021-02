Vejarbejderne kontakter jævnligt politiet, fordi de oplever, at der bliver kørt alt for hurtigt, hvor de går og arbejder. Foto: Kenn Thomsen

Alt for høj fart gennem vejarbejde giver bøder og klip i kortet

Trods dobbelt bødetakst og skiltning med vejarbejde og fartbegrænsninger, kommer vores Vestegnens politis færdselsfolk ofte hjem med en stor stak fartsager og kedelige efterspil for bilister.

Selv om der er omlægning af vejforløbet, indsnævring, kun en kørebane og skiltet med 40 km/t, afslørede lasermålinger 80 bilister i alt for høj fart gennem vejarbejdet.

Udover dobbeltbøder venter der 30 andre en betinget frakendelse af førerretten i tre år, mens de øvrige 49 får med et klip i kørekortet.

Når du ser et vejarbejde forude, så tag farten af og følg anvisningerne - de er til for din og dine medtrafikanters trafiksikkerhed og for de, som skal kunne gå sikkert og trygt på arbejde.