Alle vil redde trækæmperne

På et møde onsdag, har kommunerne bag "De seks glemte kæmper" givet fælles håndslag på at ville vedligeholde trækæmperne, så de fortsat kan være en attraktion på Vestegnen.

De seks trækæmper er opført i genbrugstræ, og med hjælp af frivillig arbejdskraft fra lokalområderne. Hele idéen var at skabe en sammenhængende natur- og kunstoplevelse for Vestegnens Kulturuge dét år. Det var også meningen, at vind og vejr efter en tid skulle nedbryde trækæmperne på naturlig måde.

Borgmestrene i Albertslund, Ishøj, Hvidovre, Høje-Taastrup, Rødovre og Vallensbæk er og har hele tiden været interesseret i at have en god dialog med kunstneren bag "De seks glemte kæmper", Thomas Dambo, om vedligeholdelsen af de opsigtsvækkende kunstværker, der gemmer sig i naturen i de seks vestegnskommuner, skriver borgmestrene i en fælles meddelelse efter onsdagens møde.

- Det er med stor glæde, vi har kunnet læse Thomas Dambos udtalelser til pressen, at andre end Dambo selv, kan stå for den løbende vedligeholdelse og renovering. Den opgave påtager vi os meget gerne, lyder det i en fælles kommentar fra de seks borgmestre, der tæller Steen Christiansen i Albertslund, Ole Bjørstorp i Ishøj, Helle Adelborg i Hvidovre, Michael Ziegler i Høje-Taastrup, Britt Jensen i Rødovre og Henrik Rasmussen i Vallensbæk.

Kommunerne anerkender den værdi, kæmperne har for Vestegnen, men understreger, at prisen for at beholde dem også skal være rimelig, lyder det fra de seks borgmestre.