Alle i bevægelse - på egen hånd eller sammen med andre

Målene for Bevæg dig for livet i Brøndby

Som visionskommune vil Brøndby arbejde for at det skal være let og attraktivt:



- at være fysisk aktiv på egen hånd eller sammen med andre.



- at alle føler sig velkomne i foreningslivet, uanset alder eller om man er nybegynder.



- og at der er mere bevægelse når borgerne møder kommunen, hvad enten det er i børnehaven, skolen eller på ældrecenteret.



64 procent af Brøndby Kommunes borgere opfylder WHO’s minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet, hvilket er den laveste andel i Region Hovedstaden.



Et af de konkrete mål med Bevæg dig for livet er, at minimum 2.000 flere borgere fra 16 år og opefter i Brøndby Kommune bliver fysisk aktive, så andelen af fysisk aktive borgere over 16 år stiger fra 64 procent til 71 procent.



Kun 21 procent af Brøndby Kommunes 7.-9. klasser lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn og unge. Og flere børn og unge i Brøndby er overvægtige sammenlignet med landsgennemsnittet.



26 procent af borgerne er medlem af en idrætsforening i Brøndby - på landsplan er dette tal 46 procent.



Bevæg dig for livet er Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI’s fælles vision, hvor målet er at blive verdens mest idrætsaktive nation. Ambitionen med visionen er, at 75 procent af danskerne skal være fysisk aktive i 2025, og 50 procent skal være aktive i en forening. Visionen er understøttet af Nordea-fonden og TrygFonden.



Aftalen med Brøndby Kommune løber i fem år i perioden fra april 2021 til december 2025.



Foruden Brøndby er også Høje-Taastrup en Bevæg dig for livet-kommune.