Se billedserie Til sommer rykker Albertslund Gymnasium ind i spritnye lokaler - og skifter samtidig navn til Vestskoven Gymnasium.

Send til din ven. X Artiklen: Alle gymnasieuddannelser under samme nye tag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle gymnasieuddannelser under samme nye tag

Vestegnen - 12. januar 2020 kl. 13:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Albertslund Gymnasium i næste uge byder unge og deres forældre ind til orienteringsaften, er det sidste gang det foregår i den gamle et-plansbygning i Løvens Kvarter. Gymnasiet flytter til sommer ind i en spritny 5-etagers bygning på den gamle Kongsholmgrund og skifter samtidig navn til Vestskoven Gymnasium.

Det glæder rektor Trine Ladekarl Nellemann sig til at fortælle meget mere om til de kommende elever og deres forældre

- Vi går et meget spændende år i møde, og vores undervisere og elever glæder sig alle til at flytte ind i de nye rammer, og det kan de kommende elever også godt gøre. Det bliver et fantastisk sted for både læring og det sociale liv, og vi glæder os til præsentere Vestskoven Gymnasium til orienteringsaftenen, siger Trine Ladekarl Nellemann.

Klogere på uddannelsesvalget Hun understreger dog, at orienteringsaftenen først og fremmest handler om at hjælpe de unge med at vælge den rette gymnasieuddannelsen.

Gymnasiet udbyder som et af de eneste i landet alle fire gymnasieretninger, hhx, htx, stx og hf, og de er alle på programmet til orienteringsaftenen.

- Aftenen handler om at hjælpe de unge med at træffe det rigtige uddannelsesvalg. Selvom man ved, at man vil på gymnasiet, så er det stadig vigtigt at vælge den rigtige gymnasieuddannelse. Der er jo forskel på, om man fagligt passer til hhx, htx, stx eller hf, og er man i tvivl, så står vores undervisere, vejledere og elever klar til at guide i den rigtige retning, siger Trine Ladekarl Nellemann, der også håber at se en masse unge sportsfolk til orienteringsaftenen, da gymnasiets som officiel Team Danmark Partner er specialiseret i at uddanne elitesportselever.

Et gymnasium i fremgang Gymnasiet i Albertslund har de seneste år været i en rivende udvikling. På fire år er gymnasiet gået fra at udbyde stx og hf til også at huse htx og hhx. Samtidig er ansøgertallet steget markant, de seneste år.

Det glæder Trine Ladekarl Nellemann, som regner med et stort fremmøde til orienteringsaftenen.

- Vi har oplevet en øget interesse fra de unge i Albertslund og kommunerne omkring, og det er vi selvfølgelig glade for. Det betyder blandt andet, at vi flytter styrket ind i det nye gymnasium til sommer. Vi har også mærket den øgede interesse til vores orienteringsaftener, hvor vi de seneste par år har haft fuldt hus, så det håber vi også, vi får i år. Vores undervisere, vejledere og ikke mindst elever er i hvert fald klar til at give gæsterne en god aften.

Orienteringsaftenen bliver afholdt mandag 13. januar kl. 19.00-21.00 på Albertslund Gymnasium i Løvens Kvt. 17.