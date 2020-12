Som et led i strategien vil der på den nye genbrugsstation med tiden blive mulighed for direkte genbrug, så man som borger kan aflevere og afhente genstande, som har en genbrugsværdi.

Alle byens kræfter skal hjælpe til med at blive mere bæredygtig

- Vi skal tage ansvar for den verden, vi efterlader til de kommende generationer. Derfor er bæredygtighed en vigtig del af fællesskabet. Det bliver helt centralt for udviklingen af Rødovre i de kommende år, siger borgmester Britt Jensen.

I forbindelse med vedtagelse af den nye strategi etablerer Rødovre Kommune et nyt bæredygtighedslab. Her kan alle få hjælp og sparring til at udvikle en idé, der kan støtte den grønne omstilling eller et af FN's verdensmål.