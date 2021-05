Alle børn cykler: Hovedpræmien er mountainbikes til alle

Op mod 100.000 elever deltager typisk i kampagnen. Mange skoler har tradition for at tilmelde alle skolens klasser til kampagnen, der med den gode cykelmotion styrker børns sundhed, trivsel og indlæring. Lærer Alan Cunningham Olsen, siger:

- Der er slet ingen tvivl om, at børn, der cykler i skole, er mere friske. De har røde kinder, når de kommer ind om morgenen, og de har lige fået det luft, der skal til for, at man er klar til at deltage i undervisningen, siger Allan Cunningham Olsen.