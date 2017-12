Der er skruet op for bemandingen med læger og sygeplejersker hos Akuttelefonen 1813 og 112. Foto: Allan Nørregaard

Akut hjælp i nytåret: Flere er på vagt

Vestegnen - 30. december 2017 kl. 14:37 Af Peter Erlitz

Nytåret er en af de mest travle perioder for det akutte beredskab. Det gælder blandt andet brandvæsen, ambulance, politi og hospitaler.

Hos Hovedstadens Beredskab, der dækker blandt andet Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Albertslund og Brøndby, ruster man sig til nytåret, for selv om nytår for de fleste betyder fest og hygge med venner og familie, så ender nytåret for andre desværre i en ambulance eller med en brandudrykning.

Fyrværkeri er hvert år årsag til brande i dagene omkring nytåret. Mange af brandene vil kunne undgås, hvis man holder afstand til bygninger, affyrer raketter fra en stabil holder og er opmærksom på vindretningen.

»Vi ser desværre hvert år, at man anvender fyrværkeri på en måde, der ikke er i orden. Man kaster ikke fyrværkeri efter andre eller affyrer skyts mod bygninger og køretøjer, risikoen for alvorlige skader er alt for høj - med store forsikringsmæssige problemer for den enkelte efterfølgende,« siger operationschef fra Hovedstadens Beredskab Tim Ole Simonsen.

Hovedstadens Beredskab ruster sig til nytårsaften. Både på alarmcentralen, i brandbilerne og på ambulancerne vil der være ekstra bemanding.

»Nytårsaften er altid travl for os. Vi øger vores bemanding og følger en særlig plan for nytåret, så vi forsøger at være så klar som mulig,« fortæller Tim Ole Simonsen.

Særligt telefonerne på alarmcentralen forventes at ringe hyppigt.

»Vi opfordrer til, at man kun ringer 112 hvis der er tale om situationer der kræver hjælp med udrykning fra brand, ambulance eller politi. Opkald om ikke akutte situationer kan spærre for vigtige opkald der kræver øjeblikkelig hjælp,« understreger operationschef Tim Ole Simonsen.

Hos akutberedskabet i Region Hovedstaden er nytåret årets travleste døgn. Derfor er der skruet op for bemandingen med læger og sygeplejersker hos Akuttelefonen 1813 og 112. Desuden er der indsat ekstra ambulancer.

Borgere kan trygt ringe med akutte sygdomme og skader, fastslår vicedirektør i den præhospitale virksomhed i Region Hovedstaden, Trine Mottlau.

»Akutberedskabet har øget bemandingen i nytårsdøgnet. Vi ved, der kommer spidsbelastninger i dele af døgnet, fx inden nytårsmiddagen og efter fyrværkeriet er skudt af,« fortæller Trine Mottlau.

Akutberedskabet forventer over 3.500 opkald i løbet af nytårsdøgnet på Akuttelefonen 1813, hvor læger og sygeplejersker besvarer opkald om sygdom og skader. Borgere med akutte og livstruende sygdomme og skader skal derimod ringe til 112.