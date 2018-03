Akustisk koncert med Barbara Moleko og trio

»Efter ikke at have været på tur i et år, glæder jeg mig til at komme rundt i landet og spille igen. Jeg vil spille numre fra mine to albums, i et akustisk trio sæt samt nye numre, som jeg brygger på til næste album. Jeg er født på en scene, og jeg elsker at optræde, og jeg glæder mig meget til at tage landet rundt og vise, hvad jeg går og brygger på af ny musik i intime rammer,« siger Barbara Moleko.