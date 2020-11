Vestegnens Politi fortsætter sine aktioner - også denne weekend - for at skabe tryghed i S-tog og på stationer.

Aktion i S-tog: Politifolk i civil

Blandt andet fokus på Ishøj

Fællespatruljerne besøgte alle S-stationer på Vestegnen med ekstra fokus på blandt andet Ishøj. Politiet visiterede en række mistænkelige personer, fandt fire i besiddelse af euforiserende stoffer, og tre andre får en bøde for at forstyrre den offentlige orden med deres adfærd.

DSB-revisorerne gav 67 passagerer påbud om at bruge mundbind på stationsområder og i S-tog, hvorefter alle fik det bragt i orden.

- Patrulje i civilt antræk kan give os et godt billede af, hvad der foregår i togene og ved stationerne. Vi oplevede overordnet en god og rolig aften. Det er vores indtryk, at de fleste bliver glade for at se politiet uanset om vi kommer i uniform eller civilt. Det at være tilstede i civil giver os også en mulighed for en mere uformel tilgang til dialog med borgerne, siger vicepolitiinspektør Søren Enemark fra Vestegnens Politi.

Han tilføjer, at Vestegnens Politi fortsætter med uniformerede og civile patruljer på S-togsnettet - også i denne weekend - og planlægger flere fælles aktioner med DSB.