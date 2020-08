Aktion i Rødovre: Undersøger mistænkeligt forhold

Vestegnens Politi, Hovedstadens Beredskab og Region Hovedstadens akutberedskab er torsdag eftermiddag rykket til et område ved Islevbrovej og Ved Voldgraven i Rødovre.

Vestegnens Politi oplyser, at man lige nu undersøger et såkaldt mistænkeligt forhold, og at man ikke har yderligere oplysninger i øjeblikket.

Opdateres...