Direktør Choudry Omair føler, at firmaets tiltag bliver misforstået. - Vi er kede af, at det, der egentlig som udgangspunkt var tænkt som en velmenende gestus, nu tilsyneladende bliver fortolket, som at vi alene agerer ud fra profithensyn, lyder det fra direktøren for Coolpriser.dk i Rødovre. Foto: Coolpriser.dk

Afviser kritik: Vestegns-firma beskyldes for at forsøge at tjene penge på corona-frygt

Vestegnen - 10. marts 2020 kl. 10:47 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Den perfekte beskyttelse mod den frygtede Corona-virus".

Sådan lød beskrivelsen af et mundbind, som firmaet Coolpriser.dk lover deres kunder med i købet, hvis de bestiller for over 50 kroner på firmaets hjemmeside.

- Vi anbefaler ikke nødvendigvis alle danskere at anskaffe og/eller benytte et mundbind. Men rigtig mange vil realistisk set have brug for at kunne beskytte sig - f.eks. i forbindelse med rejser til lande, hvor udbrud af Corona-virus er mere udbredt end i Danmark. Det anbefales af flere eksperter, hævdede direktøren Choudry Omair i en pressemeddelelse.

Men Sundhedsstyrelsen understreger på styrelsens hjemmeside, at intet tyder på, at anvendelse af mundbind hos raske reelt har en effekt på smittespredningen.

Derfor kritiserer Forbrugerrådet Tænk firmaets tiltag.

- Coolpriser bidrager til at skabe det - forkerte - indtryk, at vi faktisk har brug for mundbind i Danmark, hvilket er uetisk, da det ikke er i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, siger Maria Liljeqvist, der er seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk.

Genkender ikke kritikken Forelagt kritikken fra Forbrugerrådet Tænk påpeger direktør Choudry Omair, at firmaet jo netop skrev, at ikke alle havde brug for det mundbind, som firmaet lancerede som "mundbindet der yder perfekt beskyttelse mod den frygtede Corona-virus" på deres hjemmeside.

Sådan beskytter du dig bedst: Vask dine hænder tit eller brug håndsprit Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen Hvis du er ældre eller kronisk syg -hold afstand og bed andre tage hensyn Kilde: Sundhedsstyrelsen

- Vi bidrager ikke til det indtryk, at vi har akut brug for mundbind i Danmark, og vi anbefaler på ingen måde, at man på nuværende tidspunkt generelt bærer mundbeskyttelse herhjemme, lyder det fra Choudry Omair. Han mener derimod, at medierne kører "skræmmekampagner", der stimulerer folks frygt.

Henviser til artikel Da direktøren bliver spurgt, hvorfor firmaet vælger at tilbyde at give mundbind med i køb over 50 kroner, når Sundhedsstyrelsen siger, at intet tyder på, at det hjælper, lyder svaret:

- Jeg ved ikke, hvilke myndigheder du henviser til, når du siger, at intet tyder på, at mundbind hjælper. Det er rigtigt, at mundbind ikke hjælper i alle situationer, men omvendt gør de det også i visse situationer, lyder svaret fra Choudry Omair.

Han henviser til en artikel på dr.dk fra 28. februar. Her understreger professor Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet, at hamstringen af mundbind er "gået helt grassat" men er senere i artiklen citeret for at sige:

- Mundbind og masker kan være fornuftige, hvis vi har en situation, hvor der sker en spredning af smitten i landet. Men det er jo ikke der, vi er nu.

Har omsat for en million på en dag Det koster et køb for minimum 50 kroner at få et mundbind med i købet hos Coolpriser.dk. Og det møder også kritik fra Forbrugerrådet Tænk.

- Det er oplagt, at der vil være virksomheder, som her Coolpriser.dk, der forsøger at optimere deres salg ved at spille på den frygt, nogle mennesker har for at blive smittet med coronavirus, siger seniorjurist Maria Liljeqvist.

Men hos Coolpriser.dk føler de sig misforstået.

- Ideen med at tilbyde mundbind til vores kunder har bestemt ikke i første række været at optimere vores salg men i stedet at yde en service over for vores kunder, som alligevel ville afgive en ordre i vores webshop. Men det kan man jo vælge at misforstå, som man vil, lyder det fra direktør Choudry Omair.

I pressemeddelelsen, der blev sendt ud få dage før interviewet med direktøren, udtalte han sig selv om økonomien i tiltaget.

- Vores tilbud om gratis mundbind har allerede givet ekstrem travlhed her i webshoppen, og vi har slået vores omsætningsrekord for en enkelt dag. Vores omsætning har været helt eksplosiv de seneste dage, og vi har måttet indkalde ekstra vikarhjælp for at kunne følge med til at pakke de mange ordrer, vi har modtaget som følge af tilbuddet. Faktisk har vi omsat for mere end en million på enkelt dag, og det er virkeligt vildt.

Ny ordlyd på hjemmesiden Efter avisens henvendelse har virksomheden ændret deres formulering på hjemmesiden.

Mundbindet lanceres nu ikke længere som "perfekt beskyttelse mod den frygtede Corona-virus" men "dette mundbind yder perfekt beskyttelse mod skadelige bakterier. Benyt mundbindet ved rejser til lande med høj Corona-virus risiko. evt. tilbyde til dem der er ramt af symptomerne".

Længere nede på siden er følgende sætning nu tilføjet: "Sundhedsstyrelsen: Flere end en halv million danskere kan blive smittet med coronavirus".

Forbrugerrådet Tænk opfordrer til, at man holder øje med Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk, hvor man kan finde informationer om, hvordan man skal forholde sig til coronavirus.