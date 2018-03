Vestegnens Politi lukkede Bandidos-klubhuset i Hvidovre den 3. november 2017. Siden fulgte Hvidovre Kommune op med et samlingsforbud. Begge dele er udløbet, og Bandidos kan igen bruge ejendomme på Kirkegade.

Afviser at behandle rocker-klage

Vestegnen - 25. marts 2018

Brugerne af Bandidos-klubhuset på Kirkegade i Hvidovre får ikke noget ud af deres klage over det samlingsforbud, som Hvidovre Kommune nedlagde den 29. november 2017.

Planklagenævnet har ganske enkelt afvist at behandle klagen, fordi samlingsforbuddet ikke længere er aktuelt. Det udløb den 1. marts, efter at have været i funktion i tre måneder.

Vestegnens Politi lukkede rocker-klubhuset i Hvidovre den 3. november 2017 - sammen med flere andre Bandidos-klubhuse rundt om på Sjælland. Baggrunden var en konflikt i rocker/bande miljøet. Vestegnens Politi vurderede, at ejendommen i Kirkegade - der ligger i et boligkvarter med blandt andet skoler, børneinstitutioner og kirker - kunne være et angrebsmål i denne konflikt, hvis personer fra Bandidos opholdt sig på stedet.

Da politiet lukkede ejendommen, blev det konstateret, at der var flere skudhuller i facaden efter skud fra et automatvåben. Den 6. november 2017 midt på dagen blev det anmeldt, at der havde været et brandattentat mod klubhuset. Ifølge Hvidovre Kommune henvendte en person med tilknytning til Bandidos sig dagen efter og anmodede om tilladelse til at afdække vinduer på ejendommen, da der angiveligt havde været kastet molotovcocktails mod stedet.

I kølvandet på politiets lukning af rockerklubhuset, indførte Hvidovre Kommune et samlingsforbud. Det betød, at Bandidos-medlemmer - også efter politiet ophævede lukningen - ikke kunne samles i ejendommen på Kirkegade. Forbuddet var i funktion i tre måneder. Hvidovre Kommune kunne ikke forlænge samlingsforbuddet, da det havde virket efter hensigten - Bandidos havde overholdt samlingsforbuddet, og der havde i øvrigt været ro i området i de tre måneder.

Lige nu kan Bandidos bruge klubhuset på Kirkegade nøjagtig som de har gjort det siden 2002. Både Vestegnens Politis lukning og Hvidovre Kommunes samlingsforbud er udløbet.

Skulle der igen opstå problemer, har Hvidovre Kommune dog mulighed for at udstede et permanent samlingsforbud.

Brugerne af ejendommen klagede i første omgang til Hvidovre Kommune over samlingsforbuddet, og kommunen fastholdt beslutningen. Den 22. december 2017 klagede brugerne så til Planklagenævnet over kommunens afgørelse.

I sin klage har man især gjort gældende, at der ikke foreligger noget grundlag for at antage, at ejendommen skulle udgøre en særlig forhøjet risiko for at udgøre et angrebsmål.

Planklagenævnet har afvist at behandle klagen over Hvidovre Kommunes beslutning. Det skyldes, at samlingsforbuddet var tidsbegrænset til tre måneder og udløb den 1. marts 2018. Planklagenævnet finder derfor ikke, at det er aktuelt at tage stilling til klagen.

Eftersom Hvidovre Kommunes forbud af 29. november 2017 var et tidsbegrænset forbud, som udløb den 1. marts 2018, finder nævnet ikke, at det er aktuelt at tage stilling til klagen over samlingsstedforbuddet.

Planklagenævnet bemærker dog i sin afgørelse, at hvis kommunen efterfølgende udsteder et tidsubegrænset forbud, og hvis det midlertidige forbud har retlig betydning i forhold til det tidsubegrænsede forbud, er nævnet indstillet på at genoptage sin afgørelse, såfremt klageren anmoder herom.