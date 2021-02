Aftalt møde endte i slagsmål: Politiet søger vidner

Det var et aftalt møde mellem to ungdomsgrupperinger, som torsdag aften udviklede sig til et større slagsmål på Friheden Station i Hvidovre, hvor to blev ramt af knivstik.

Det er i hvert fald en teori, som Vestegnens Politi arbejder med i efterforskningen.

Politiet vil i den forbindelse gerne høre fra vidner. Hvis man har set noget i forbindelse med overfaldet, eller i øvrigt har oplysninger, så kan Vestegnens Politi kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448.