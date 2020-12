En 26-årig mand fra Litauen er blevet dømt for et indbrud i sommer i et hus i Hvidovre.

Afsløret af fortidens synder: Fængsel og udvisning

Vestegnen - 10. december 2020 kl. 06:57 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 26-årig mand fra Litauen er blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel for et villaindbrud på Rosmosevej i Hvidovre i sommer. Så snart han har afsonet sin straf, bliver han sendt ud af landet til Litauen med et indrejseforbud på seks år.

Det var fortidens synder og et effektivt registreringssystem, der fældede den 26-årige.

Indbruddet fandt sted på Rosmosevej i Hvidovre i tiden op til den 25. juli i år, hvor der blev stjålet blandt andet elektronik og smykker. Vestegnens Politi sikrede spor og gik i gang med en efterforskning. Det førte blandt andet til, at man kunne koble dna-spor til den nu dømte mand fra Litauen - som dog ikke var lige til at finde. Politiet sørgede dog for at informere blandt andet lufthavnen om, at de efterlyste ham.

Søndag aften, den 25. oktober rejste han ind i Danmark via lufthavnen, og da han var efterlyst af Vestegnens Politi, blev han anholdt. Dagen efter sørgede anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi for at fremstille den 26-årige i grundlovforhør i Retten i Glostrup, og selv om han nægtede sig skyldig, bestemte dommeren, at han skulle varetægtsfængsles. Og det har han været siden.

Forleden blev sagen så afgjort af Retten i Glostrup. Den 26-årige mand fra Litauen, der tilbage i 2013 fik en dom for lignende kriminalitet, nægtede ethvert kendskab til indbruddet i Hvidovre. Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi kunne dog pege på omstændigheder, der betød, at retten kendte den 26-årige skyldig. Han modtog i øvrigt dommen, og er fortsat i fængsel, indtil han sendes tilbage til Litauen.