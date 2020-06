Afskedsgruppe af frivillige

- Det er trist med en helt tom kirke, og ingen til at bære kisten. Derfor har vi taget dette initiativ, så afskedshandlingen bliver lidt mindre trist, forklarer Laurits Bune, der er formand for Ældre Sagen Brøndby.

Der er et behov

Initiativet går ud på, at man i Ældre Sagen Brøndby etablerer en afskedsgruppe af frivillige, der kan deltage i bisættelser og bære kisten til grav eller rustvogn. Efter at have talt med kirkerne i Brøndby, ligger det fast, at der er et behov, uden der kan sættes tal på omfanget.