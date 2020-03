Aflysninger giver rift om festtelte

- Så snart Dronningen lagde papiret ned og afsluttede sin tale, steg interessen for vores festtelte eksplosivt. Det gik hurtigt op for folk, at der ville ske ændringer i deres konfirmationsplaner. Vi har stadig telte på lager, men de forsvinder hurtigt, og på grund af krisen kan vi ikke få nye hjem til denne sæson. Så vi anbefaler alle konfirmationsfamilier at rykke nu, hvis de vil være sikre på et telt til den store dag, siger Johan Høgh Sørensen fra Vallensbæk, der er ejer af webshoppen Toolworld, som er forhandler af festtelte og andet udstyr til hjemmet og haven.