Befæstningsdagen plejer at være en hyggelig og lærerig dag i historiens tegn på Vestvolden i Rødovre. Men i år aflyser arrangøren Oplevelsescenter Vestvolden sin lokale udendørs del af dagens program grundet den seneste smitteudvikling af Covid-19. Foto: Kenn Thomsen

Aflysning af lokal fejring af Befæstningsdagen

Befæstningsdagen er ellers en fast årligt tilbagevendende tradition for de forskellige forter på Københavns Befæstning den sidste søndag i september, der almindeligvis bliver fejret ved arrangementer flere steder på Vestegnen, herunder på Vestvolden i Rødovre ved Ejbybunkeren. Men ikke i år grundet den seneste udvikling i Covid-19 i København og omegn.

"På baggrund af den seneste udvikling i smittetallene og indskærpelsen af forsamlingsforbuddet, er vi desværre nødt til at aflyse Befæstningsdagen på Vestvolden i Rødovre søndag den 27. august 2020," står der på Oplevelsescenter Vestvoldens hjemmeside, hvor det dog oplyses, at selve Ejbybunkeren vil være åben for besøg på egen hånd som normalt, selvom alle udendørs aktiviteter er aflyst og der heller ikke bliver i Artillerimagasinet, som der ellers plejer på Befæstningsdagen.