Aflyser kulturnat

Brøndby Kommune aflyser Brøndby Kulturnat 2020, da man vurderer, at den ikke kan gennemføres forsvarligt i forhold til coronasmitte. Kulturnatten skulle have løbet af stablen den 2. oktober.

Det skulle have været den 6. kulturnat i Brøndby, der skulle have fundet sted fredag den 2. oktober 2020. Men årets kulturnat er blevet aflyst i lyset af corona-situationen.

- Det er til alles store ærgrelse, at vi desværre må aflyse årets kulturnat. Vi havde glædet os til samle Brøndby igen om en aften fuld af kulturoplevelser, og jeg vil personligt savne dagen, hvor man virkelig mærker, at hele byen summer af liv. Men i lyset af den stigning, vi nu på landsplan ser i corona-smitten, er en aflysning det eneste forsvarlige. Når vi ikke kan afvikle Kulturnatten på en forsvarlig eller tilfredsstillende måde, så er der ingen tvivl for os - sikkerheden for de mange aktører og de mange borgere, der normalt er en del af kulturnatten, kommer først, siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.