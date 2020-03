Aflyser alle arrangementer: Teaterfestival rammes

Som et led i Hvidovre Kommunes strategi for at mindske smittespredning af coronavirus, aflyser kommunen alle arrangementer fra den 11. marts til og med den 25. marts.

På programmet var et bredt udbud af teatertilbud for alle fra 0 til 18 år udvalgt fra hele landet. Festivalen var beregnet for hele familien, men også til tværfaglige projekter på skolen som et perfekt udgangspunkt til en vigtig debat i klassen om de udfordringer, som børn og unge står over for.