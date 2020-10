Borgmesterbilen har fået Ishøj-logoet klistret på dørene efter sagen. Foto: Søren Schaadt Larsen

Afgjort: Borgmester måtte ikke køre i bilen

Vestegnen - 30. oktober 2020 kl. 15:21

Det vakte opsigt i flere af landets medier, da Ekstra Bladet i januar bragte historier om, at Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp (S), jævnligt brugte en af kommunens biler til at køre mellem rådhuset og sit private hjem. Det må man nemlig ikke ifølge reglerne, lød det.

Men ifølge Ishøj Kommune virkede reglerne til at være åbne for fortolkning, for eksempel om bilen må holde parkeret ved en privatbolig, hvis man skal til et arbejdsmøde tidligt næste morgen. Derfor sendte kommunen sagen til vurdering i Ankestyrelsen for at få afklaret, om reglerne blev overholdt.

Sagen er afgjort Nu melder Ankestyrelsen så ud, at det som udgangspunkt ikke er lovligt, hvis Ishøj Kommune stiller en tjenestebil til rådighed for borgmesterens kørsel mellem dennes arbejde, hvis borgmesteren selv fører.

Det var ellers lige præcis, hvad der skete i Ishøj Kommune.

Alligevel glæder det Ishøjs kommunaldirektør, Kåre Svarre Jakobsen, at reglerne på området nu er blevet præciseret.

- Styrelsens udtalelse bekræfter mig i, at nogle af reglerne i lovgivningen om brug af tjenestebil er uklare, og at det var en rigtig beslutning at bevæge os væk fra de gråzoner, der ligger i lovgivningen. Det har udmøntet sig i nogle klare regler for brug af kommunens biler, hvor vi ikke efterlader nogen tvivl om, hvordan reglerne skal omsættes til praksis, siger Kåre Svarre Jakobsen i en pressemeddelelse, som Ishøj Kommune har sendt ud om afgørelsen.

Han fortæller, at Ankestyrelsen nu betragter sagen som afsluttet.

Nye retningslinjer I februar, umiddelbart efter, at Ishøj Kommune fik kendskab til sagen, vedtog byrådet nye retningslinjer for brug af kommunens biler og byrådsmedlemmers kørsel. Samtidig blev det besluttet, at alle kommunale biler, der ikke allerede har det, skal have påtrykt et tydeligt Ishøj Kommune-logo.

Byrådet indledte også en undersøgelse af borgmesterens brug af tjenestebil. Resultatet af undersøgelsen dannede grundlag for en udtalelse til Ankestyrelsen, og denne udtalelse er senere indgået i Ankestyrelsens vurdering i sagen.