Forsøget med fleksibel tømning af affaldsbeholdere i Glostrup bliver ikke lige med det samme udbredt til flere områder. Foto: Peter M. Madsen

Affaldsforsøg var absolut ikke spild af tid

Vestegnen - 13. juni 2021 kl. 10:03 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

- Det er trist, hvis der ikke kommer noget ud af det.

Sagde en beboer, da der onsdag aften blev afholdt et virtuelt borgermøde om forsøget med affaldstømning efter behov.

Og fik som svar, at forsøget på ingen måde har været forgæves. Det har nemlig givet vigtig viden om, hvordan affaldstømning efter behov rent faktisk virker, og hvordan tilfredsheden er hos beboere og renovationsfolk.

Og rent faktisk har forsøget også haft det resultat, at der er justeret på, hvor tit der hentes glas og metal.

Forsøget blev til i et samarbejde mellem Glostrup Forsyning, affaldsselskabet Vestforbrænding og renovationsselskabet Urbaser, der står for affaldstømningen i Glostrup.

Forsøget gik ud på, at beboerne i 53 husstande på villavejene Ejbyholm og Ydergrænsen selv skulle bestille tømning af deres affaldsbeholdere, når der var behov for det. Bestillingen foregik elektronisk. Inden for 48 timer skulle affaldsbeholderen så være tømt.

Der har været delte meninger om ordningen med tømning efter behov. Nogle beboere synes det er helt fint, at de får tømt på faste ugedage og ikke skal tænke mere over dét. Et lille flertal synes dog om idéen om selv at skulle bestille, når affaldsbeholderen er fyldt. Torsdag har i øvrigt været den absolut mest populære dag for bestillinger, så man kunne nå at få tømt op til weekenden, viser data fra forsøget.

Renovationschaufførerne har ikke været udelt begejstrede, selv om de godt kan se idéen bag forsøget. Det har nemlig givet mindre fleksibilitet og frihed i arbejdet, og de har skulle køre mere.

Der er sket en markant nedgang i antallet af tømninger. Bagsiden af medaljen er, at renovationsbilerne har måtte køre meget længere for at foretage tømningen af affaldsbeholdere. Der har ganske enkelt været en livlig trafik af renovationsbiler op og ned ad de to villaveje - hvilket har skabt utilfredshed hos både beboere og chauffører.

Tallene fra forsøget viser, at renovationsbilerne ved tømning efter behov kører cirka fire-fem gange længere end ved den faste rutetømning.

Selv om forsøget har været guld værd med henblik på at indsamle data om fleksibel tømning, så ligger det ikke lige til højrebenet at udbrede forsøget til hele Glostrup. Idéen er dog ikke opgivet. Nu ligger der en større mængde data, som kan anvendes til dels yderligere forsøg, dels muligheder for at kombinere de faste affaldstømninger med mere fleksible løsninger.

Som en beboer sagde på borgermødet, så er tømning efter behov en god service for beboerne - og den ekstra service kan godt opveje, at renovationsbilerne må køre lidt længere.