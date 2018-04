Se billedserie Der er lagt op til, at en række kommuner på Vestegnen skal aflevere yderligere millionbeløb i udligning. I fem kommuner på Vestegnen protesterer Dansk Folkeparti nu mod planerne. Foto: Kenn Thomsen

Advarer mod at flytte penge fra Vestegnen

Vestegnen - 02. april 2018

Dansk Folkeparti i fem kommuner på Vestegnen advarer nu partiets folketingsgruppe - og de øvrige partier - mod at vedtage en udligningsreform, der vil flytte penge fra blandt andet Vestegnen.

Udligningen er en ordning, der flytter penge fra såkaldt rige kommuner til såkaldt fattige kommuner. Der er tale om en ganske kompliceret ordning, som allerede i dag flytter milliarder af kroner om året fra særlig Østdanmark til Vestdanmark. Udligningen skal sikre, at også såkaldt fattige kommuner kan tilbyde deres borgere en fornuftig service.

Der er endnu ikke taget beslutning, men der er fremlagt flere modeller til en ny udligningsordning. Fælles er, at det foreslås at flytte yderligere millionbeløb fra blandt andet Vestegnen.

Dansk Folkeparti har en central rolle i de kommende forhandlinger på Christiansborg, og de lokale DF'ere har da også forsøgt at råbe Dansk Folkeparti på Christiansborg op.

Nu sker det offentligt. Fem lokalafdelinger af Dansk Folkeparti på Vestegnen har skrevet et åbent brev, hvor de advarer mod en skæv udligningsmodel.

Se på borgernes rådighedsbeløb Dansk Folkepartis lokalforeninger i Rødovre, Ishøj, Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup er lodret imod de ensidige og for Vestegnen kostbare modeller, som der lægges op til, og som ikke kan undgå at resultere i nedskæringer og muligvis takststigninger for borgerne på Vestegnen, når penge skal kanaliseres til de såkaldte »udkantskommuner«, hvoraf mange ligger i Jylland, som de udtrykker det.

»Dansk Folkepartis lokalforeninger i de fem kommuner undrer sig også over, hvorfor Dansk Folkeparti og de andre partier på Christiansborg ikke vil indregne borgernes rådighedsbeløb, når man skal opstille regnestykket for, hvilke kommuner, som skal modtage, samt hvor meget disse kommuner skal modtage. Eksempelvis har en akademikerfamilie i Frederikshavn intet mindre end 9.395 kroner mere om måneden til røde bøffer, skiferier eller andet sjov i forhold til en tilsvarende familie bosat i Lyngby-Taarbæk - og sådan kan man finde adskillige eksempler blandt de nordjyske kommuner.

Er det så rimeligt, at Vestegnskommunerne - hvor borgerne har mindst til rådighed og i flere tilfælde også lever med et lavere serviceniveau end i flere »udkantskommuner« - skal afgive flere penge til disse kommuner? Det mener Dansk Folkeparti i Rødovre, Ishøj, Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup ikke, at det er,« lyder det i det åbne brev.

»Himmelråbende urimeligt« Og brevet fortsætter:

»Såfremt de velbeslåede borgere i visse »udkantskommuner« må ønske sig et højere serviceniveau - som det ofte har været fremført - så kunne disse »udkantskommuner« begynde med selv at finansiere det gennem en højere kommuneskat; det er kun rimeligt. At tage pengene fra borgere, som i forvejen har mindst til rådighed, og som før nævnt ofte bor i kommuner med lavere serviceniveau end flere af »udkantskommunerne«, mener vi er himmelråbende urimeligt. Vi vil derfor indtrængende anmode samtlige folketingets partier mod at vedtage en skæv udligningsmodel, som fortrinsvis tilgodeser Vestdanmark, og som udelukker et væsentligt parameter, nemlig borgernes rådighedsbeløb i de enkelte kommuner.«

De fem DF-foreninger mener, at hvis Vestegnskommunerne rammes igen, som det skete ved den sidste udligningsreform, så skal kommunerne igen skulle finde voldsomme besparelser på ikke mindst børne -og ældreområdet. »Det er ikke og har aldrig været Dansk Folkepartis politik,« afslutter man det åbne brev.

Holder debatten internt Et af de folketingsmedlemmer, der skal beslutte den kommende udligningsreform, er Kenneth Kristensen Berth. Han er, foruden at være medlem af Vallensbæk Kommunalbestyrelse, valgt til Folketinget for Dansk Folkeparti i Taastrup-kredsen, som omfatter Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

»Jeg har ikke adkomst til at udtale mig om udligningsordningerne - jeg er ikke partiets finansordfører. Jeg melder mine synspunkter ud på de indre linjer, og det har jeg gjort, så ingen er i tvivl om, hvad jeg mener. Det er da min opfattelse, at der bliver lyttet, sådan plejer det at være i Dansk Folkeparti, når vi har spørgsmål oppe,« siger Kenneth Kristensen Berth.

Et andet DF-folketingsmedlem på Vestegnen, Mikkel Dencker - der er valgt i Hvidovre-kredsen og desuden er viceborgmester i Hvidovre - er det ikke lykkedes at få en kommentar fra.