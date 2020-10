Action og drama: To døgn på Vestegnen

Se billedserie Der filmes blandt andet i Hakkemosen i Høje Taastrup - med Teddy Venlig som publikum. Foto: Kim Rasmussen

Vestegnen - 11. oktober 2020 kl. 18:21 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Instruktøren Nicolai Achton vender tilbage til Vestegnen, hvor han er vokset op - som instruktør på action-serien "2 døgn". Hans dybe kendskab til figurer og miljøer giver serien en unik autencitet.

- For mig er det et drømmeprojekt. Tænk at kunne få lov til at vende tilbage til, hvor jeg er vokset op, og kunne skyde en actionserie i de miljøer, jeg kender så godt. Jeg glæder mig til at lave et poetisk billede af Vestegnen, lyder det fra instruktør Nicolai Achton.

Vi møder den 34-årige instruktør i Hakkemosen i Høje Taastrup, hvor en af scenerne skal optages. Og der er masser af action, da en af hovedpersonerne - med blodpletter fra sår på kroppen - kaster sig ud i søen i Hakkemosen for at dykke efter en pistol.

Med gangstere i hælene "2 døgn" foregår over en fredag-lørdag. En sjov og uskyldig bytur ender fatalt for de to fætre Otto og Christian. Handlingen involverer blandt andet en død kvinde og en taske fuld af stoffer. De to fætre kommer i kløerne på nogle gangstere, og det bliver to hæsblæsende døgn for hovedpersonerne. De tvinges blandt andet til at begå et røveri, og det er her pistolen i Hakkemosen kommer ind i billedet.

Mange af optagelserne til "2 døgn" finder sted rundt om i Høje-Taastrup, men der er også optagelser i blandt andet Albertslund og Brøndby Strand.

- Vestegnen kender jeg Serien er inspireret og formet af instruktør Nicolai Achtons egen opvækst i præcis dette miljø.

Og optagelserne i Hakkemosen er ikke tilfældige.

- Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har været på udflugt her, da jeg gik i skole, fortæller han.

Han er vokset op i et hus på Taastrup Hovedgade, hvor familien stadig bor. Nicolai Achton beskriver det selv som et kreativt og rummeligt hjem med masser af plads til udfoldelse. Det var ganske enkelt trygge rammer. Skoletiden blev tilbragt på Taastrup Realskole og den tidligere Parkskolen, og fritiden gik med blandt andet fodbold og film, og at hænge ud med kammeraterne fra både Taastrupgaard og Blåkildegaard bebyggelserne.

- Jeg var da også med til at lave lidt ballade, men jeg var gode venner med alle, erindrer Nicolai Achton.

Erfaren instruktør - Min mor var løbende bekymret for, hvad der skulle blive af denne her dovne teenager, så hun var meget aktiv for at få mig ind på en ungdomsuddannelse. Nu kan jeg med en vis stolthed vende tilbage til Taastrup Hovedgade med "2 døgn", og sige, at det gik jo alligevel meget godt, griner Nicolai Achton.

Efter at have prøvet et par ungdomsuddannelser, kom Nicolai Achton ind på det daværende Kongsholm Gymnasium og hf i Albertslund, hvor han fik en hf-eksamen. Her fik han også mulighed for at beskæftige sig med sin store interesse for film, og det var her, han lavede sin første kortfilm. I øvrigt en opgave han fik et 10-tal for! Derefter fulgte en uddannelse ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Resten er historie. Nicolai Achton er i dag en erfaren instruktør. Han har hovedsagelig beskæftiget sig med komedie og musikvideoer, og han har været en del af Casper Christensens produktionsselskab i årevis, hvor han har instrueret flere tv-shows og senest Viaplay-serien "Undskyld Norge".

Unge fra Taastrupgaard er med Ambitionen med "2 døgn" er at forsøge at genopfinde actiongenren i Danmark og med et moderne greb lave en ungdomsserie med et spændende plot.

"2 døgn" er skabt af Nicolai Achton, sammen med skuespiller og manuskriptforfatter Oscar Giese. Det er blevet et personligt projekt for dem, fordi de bruger virkelighedens figurer og miljøer fra deres egen ungdom.

- Jeg har altid gerne ville lave en fortælling, som tager udgangspunkt i Vestegnen. Alle karaktererne tager udgangspunkt i personer eller typer fra min opvækst. Det er især en stor oplevelse at få lov at filme i boligområdet Taastrupgaard, fortæller instruktør Nicolai Achton.

Han henviser til, at han i forbindelse med optagelserne har involveret og engageret unge i Taastrupgaard, og nogle medvirker også i forskellige scener.

- For mig har det været vigtigt, at vi ikke bare red ind i Taastrupgaard, filmede, og smuttede igen. Netop med min baggrund har jeg haft et behov for, at de unge er med ombord. Det er heldigvis lykkedes, og det er faktisk planen, at vi laver en snigpremiere på nogle afsnit netop i Taastrupgaard, fortæller Nicolai Achton.

- Vi møder ikke de unge med fordomme. Jeg er selv født ind i det mangfoldige og multikulturelle miljø, og her lærte man hurtigt at smide sine fordomme.

Når det nu er en action-serie, kunne man tro, at Vestegnen bliver fremstillet som et råt sted med meget kriminalitet. Sådan bliver det ikke helt.

- Det er jo en serie med action og drama, og den foregår i kriminelle miljøer, men vi vil også vise nogle andre nuancer af Vestegnen. Det er faktisk min fornemmelse, at der er blevet mindre kriminalitet, at der er blevet glattet mere ud, sådan helt generelt. Selv om man da stadig har en vis attitude, og selv om der ind imellem sker ting og sager, siger Nicolai Achton, som fortsat har et stort netværk i Taastrup og på Vestegnen.

Netop hans kendskab til miljøer og karakterer, skal give serien noget ekstra.

- Jeg har jo selv stået i det. Jeg kender det, jeg kan mærke det. Og det skulle gerne gøre, at når vi står og skyder en scene, så går den fra at være god til at være rigtig god, siger han.

Over de to døgn får de to fætre udfordret deres venskab, grænser og moral, og de tvinges undervejs til at se sig selv, hinanden og deres fortid i øjnene. Hvem er man inderst inde, når man er tvunget til at kæmpe ikke kun for sit eget liv, men også for sine nærmeste?

Stor satsning Nicolai Achton og resten af holdet bag "2 døgn" er godt i gang med optagelserne - og de foregår både i dagslys og når det er blevet mørkt, så hele filmsettet holder som regel frokost, når andre sætter sig til aftensmaden.

Der er planlagt 34 dage med optagelser, plus det løse. Det hele skal munde ud til seks afsnit på hver cirka 35 minutter. Der er efter planen premiere til februar næste år.

Der er store forventninger til Nicolai Achton og resten af holdet bag "2 døgn". Det er nemlig første gang, at YouSee-kanalen Xee kaster sig ud i actiongenren.

På rollelisten er der et mix af unge talenter og etablerede stjerner. Hovedpersonerne spilles af Oscar Giese og Kasper Stensbirk, der står over for erfarne kræfter som Dejan Cukic, Clara Rosager og Maria Rich.