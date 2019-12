Se billedserie Nr. 14 Jaime Kosiorek, nr. 6 Laura Kjelstrup og nr. 9 Sille Hansen. Foto: Lars Rasmussen Foto: LSR

Send til din ven. X Artiklen: Ærgerligt nederlag i topbrag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ærgerligt nederlag i topbrag

Vestegnen - 16. december 2019 kl. 06:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var dømt topbrag, da Brøndby Volleyball Klubs volleyligakvinder i weekenden tog imod ligaens øjeblikkelige førerhold Holte IF. Brøndby er selv krøbet op på en 2. plads i ligaen efter at have været nede på en 5. plads. Nu skulle det afgøres om den positive udvikling holdet har været inde i også holdt vand i et topopgør.

Det gjorde det ikke helt, men undervejs var chancen der i et ærgerligt 2-3 nederlag.

Måske ville Brøndbypigerne det alt for meget, i hvert tilfælde var spillet i starten noget forkrampet og en del personlige fejl førte til at Holte kom i front med 6-0. Brøndby fortsatte med at have svært ved at få boldene gennem Holtes markforsvar og Holte nåede også på 19-7, før der for alvor kom bid i Brøndbys angreb. Sofia Bisgaard havde nu fået indstillet kanonen og vandt på sin sidste nettur fem ud af seks angreb. Holtes forspring var dog for stort, så Brøndby nåede kun at pynte lidt på stillingen, som endte med 25-17 til Holte.

Til trods for det tabte førstesæt, var der kommet godt gang i Brøndbys spil. Julie de Blanck sørgede med to serveesser ud af en stime på fem server, for at danne grundlaget for en 6-2 føring. Libero Laura Kjelstrup var fra nu af og resten af kampen forrygende i modtagning og forsvar og fik efterfølgende gave fra Grey Matter som bedste spiller og ved nettet var Jaime Kosiorek også kommet op i gear og stod for fem angrebspoint. Holte havde fået kontakt igen men ved 15-15 tog Brøndby et afgørende ryk i Sofia Bisgaards serv, som førte Brøndby på 20-15. I rotationen efter blev det 25-16, da det 17-årige ungdomstalent Sille Hansen, afsluttede sin servestime med to serveesser.

Sille Hansen, som fik noget af et volleyliga-gennembrud, sørgede også i tredje sæt for med gode server at sætte Holtes modtagning under pres, da Vestegnspigerne gik fra 5-6 til 9-6, igen med et es undervejs. Herfra bølgede spillet frem og tilbage. Ved nettet blev der lavet point fra alle positioner og også hæver Eva Bang supplerede med to elegante 2. gangs overspilninger. Headcoach Jens Bang brugte sin bænk flittigt og udnyttede således alle sine seks tilladte udskiftninger, hvilket også var med til at Brøndby med 25-21 kunne bringe sig foran med 2-1 i sæt. En udvikling der var svær at tro på efter første sæts start, men som vidner om en god mentalitet på holdet.

Også i fjerde sæt kom Brøndby bedst fra start og havde en føring som blev størst ved 18-11. En føring som nok burde have holdt hjem, men Holte kæmpede ufortrødent videre og gnavede støt og roligt af forspringet. Brøndby holdt det dog frem til to matchbolde ved 24-22 og endnu to matchbolde ved 25-24 og 26-25, men desværre var de ikke i stand til at lukke kampen, hvilket Holte udnyttede og tog et sidste afgørende ryk til 28-26, som sendte kampen ud i et afgørende femte sæt.

Jaime Kosiorek sørgede for en god start for Brøndby, med en serv der hjalp holdet frem til en 5-0 føring - en føring som Holte dog eliminerede to rotationer efter, hvor de overtog føringen med 7-6. I nogle rotationer fulgtes holdene ad, men så fik Holte hul på bylden og gik til 14-8 og tog i rotationen efter sejren i hus med 15-10.

Det var i sagens natur nogle skuffede Brøndbyspillere, som havde været så tæt på sejren og nu alligevel måtte se sig slået, men trods alt giver et 2-3 nederlag et point til tabellen og de beholder 2. pladsen, da rækkens nummer 3, Gentofte, ligeledes led nederlag, noget der kan få stor betydning, når slutspillet går i gang til foråret.

Meget skal gå galt hvis ikke Holte løber med 1. pladsen i grundspillet, så de vil få et noget nemmere slutspilsforløb, men Brøndbys mål er stadig at komme til en DM-finale, hvor modstanderen med stor sandsynlighed, som så mange gange før, vil være Holte.

Derfor var kampen også vigtig for Brøndbyholdet i forhold til at få troen på, at Holte kan besejres når marginalerne falder ud til Brøndbys fordel.