Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital har modtaget Lægeforeningens Ærespris. Foto: AHH Kommunikation

Ærespris for coronaindsats

Vestegnen - 15. juni 2021 kl. 18:06 Kontakt redaktionen

På årets lægemøde har Thomas Benfield, klinisk professor i infektionsmedicin og overlæge på den infektionsmedicinske afdeling på Hvidovre Hospital, fået tildelt Lægeforeningens Ærespris.

Han får prisen for sin store indsats under Covid-19 pandemien, hvor han har formået både at stå i spidsen for behandlingen af coronapatienter, forsket i nye behandlinger og formidlet sin viden om Covid-19 til danskerne, fremgår det af Lægeforeningens hjemmeside.

Lægeforeningens Ærespris uddeles hvert år til en læge, som har ydet en særlig indsats, der kan inspirere andre læger.

- Fra pandemiens start har Thomas Benfield stået som et klinisk og fagligt fyrtårn. Han behandlede patienter på en af de hårdest belastede infektionsmedicinske afdelinger, og var samtidig forskningsmæssig pionér indenfor behandling af Covid-19 - alt sammen med et blik for nødvendig uddannelse af yngre og ældre kollegaer også på tværs af fag, siger Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.

Hun peger også på, at årets prismodtager er en dygtig formidler, som med sin rolige, saglige og pædagogiske fremtræden på tv og radio, i skrevne og elektroniske medier har bidraget til, at danskerne er blevet klogere på pandemien og ikke mindst aflivet myter om den sygdom, som man for halvandet år siden aldrig havde hørt om før.

- Thomas Benfield er et skoleeksempel på en læge, som både fagligt, forskningsmæssigt og organisatorisk er et forbillede for os andre. Jeg er derfor meget glad for, at jeg kan påskønne det ved at give ham Lægeforeningens Ærespris i år, siger Camilla Noelle Rathcke til Lægeforeningens hjemmeside.

Med Lægeforeningens Ærespris følger 35.000 kroner.

Vicedirektør på Hvidovre Hospital, Kurt Stig Jensen synes det er fortjent, at Thomas Benfield modtager prisen:

- Jeg er meget stolt på Thomas' vegne. Det er fuldt fortjent efter nu over et år, hvor Thomas har arbejdet meget hårdt med både behandling af Covid-19 patienter og forskning i sygdommen. Derudover har han brugt en stor del af sine vågne timer på at gøre danskerne klogere på sygdommen i medierne. Stort tillykke til Thomas, siger vicedirektør Kurt Stig Jensen.