Se billedserie Ditte Wesley er projektleder i projektet Lommevending til Behandling hos Københavns Vestegns Politi, som er nomineret til Den Kriminalpræventive Pris 2020. Foto: Det Kriminalpræventive Råd

Ændret taktik har givet pote for både politiet og stofmisbrugere

Vestegnen - 03. november 2020 kl. 09:09

Politiet på Vestegnen vender færre lommer på stofbrugere i jagten på narko end førhen. I stedet snakker politiet nu med de unge stofbrugere, og det har vist sig at have en rigtig god effekt.

Indsatsen kaldes »Lommevending til Behandling« og er et projekt, hvor lokalbetjente hos Københavns Vestegns Politi uddannes i at møde unge stofbrugere med en forstående og imødekommende tilgang, som skal hjælpe stofbrugerne. Betjentenes fokus er gået fra at gennemsøge stofbrugernes lommer for stoffer, til nu at fokusere på at motivere dem til behandling.

Og initiativet har vakt opsigt uden for politikredsen - så meget, at det nu er indstillet til Den Kriminalpræventive Pris 2020.

Projektet, som er startet gennem et samarbejde mellem Københavns Vestegns Politi og behandlingsstedet Brydehuset i Ballerup, har indtil videre uddannet 22 betjente og civile forebyggelsesmedarbejdere. Undervisningen har givet dem viden om, hvordan stoffer påvirker stofbrugeren, hvad der får nogle unge til at tage stoffer, for eksempel dårligt selvværd og angst, og hvilke behandlingsmuligheder der er.

Lommevending til Behandling er nomineret til Den Kriminalpræventive Pris, fordi politiet arbejder forebyggende med at få de unge ud af et misbrug og derigennem mindske risikoen for en kriminel løbebane.

Politiet uddanner betjente til at ændre samtalen fra kun at handle om skyld og straf til også at dreje sig om muligheder og en vej ud.

De to andre nominerede

Udover »Lommevending til Behandling« er Helle Midskov Brynaa og projektet Hvem Styrer Orkesteret samt SIKKER SHOPPING nomineret til årets pris.

Hvem Styrer Orkesteret (HSO) er et projekt i Vejle Kommune, hvor lærere, SSP-medarbejdere, pædagoger, sundhedsplejersker, klubmedarbejdere, unge-konsulenter, socialfaglige rådgivere og politi i Vejle Kommune samarbejder om at forebygge kriminalitet. Projektet Hvem Styrer Orkestret er en uddannelse i SSP-teamet, som klæder forskellige fagfolk på, så de kan forebygge mistrivsel, fravær og kriminalitet.

SIKKER SHOPPING er et initiativ, hvor røde advarselstrekanter viser de falske og mistænksomme webshops, og dermed er med til at styre netshoppere uden om falske webshops, så forbrugerne ikke bliver snydt, når de handler på nettet. SIKKER SHOPPING er et digitalt værktøj, der skal forhindre e-handelsrelateret it-kriminalitet. Det er e-mærket, som står bag med støtte fra TrygFonden.

Overrækkes af minister

Vinderen af Den Kriminalpræventive Pris 2020 kåres den 10. november, hvor justitsminister Nick Hækkerup overrækker prisen og de medfølgende 50.000 kroner.

Prisen har til formål at sætte fokus på kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalområderne, opmuntre til kriminalitetsforebyggende initiativer og øge bevidstheden om vigtigheden af kriminalitetsforebyggelse blandt enkeltpersoner, organisationer, foreninger og myndigheder.