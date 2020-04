Ældre til fredagsbar - på afstand

Fredagsbaren på ældrecentret Nygårds Plads i Brøndby er en populær aktivitet for beboerne. Den er dog umulig at gennemføre i disse coronatider - og så er det godt, at de frivillige i Støtteforeningen Nysserne kan finde på alternative muligheder for at skabe underholdning for beboerne i en svær tid.