Det var syv tilfælde af Covid-19-smitte, der fik myndighederne til at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjemmet Ørbygård i Rødovre.

Ældre smittet trods vaccination: Her er konsekvensen

Vestegnen - 13. april 2021 kl. 15:46 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Det var syv tilfælde af Covid-19-smitte, der fik Styrelsen for Patientsikkerhed og Rødovre Kommune til at indføre et midlertidigt forbud mod besøg på Plejehjemmet Ørbygård i Rødovre, Der er tale om tre beboere og fire ansatte, der er blevet testet positive inden for en relativ kort periode. De smittede er blevet isoleret.

De tre beboere er alle blevet vaccineret mod Covid-19, og de har kun haft milde eller ingen symptomer.

Selv om stort set alle beboere og medarbejdere er blevet vaccineret, så har Rødovre Kommune fortsat med at teste regelmæssigt, ligesom der fortsat er brugt værnemidler og restriktionerne i øvrigt er blevet fulgt.

- På alle plejehjem i Rødovre har vi fortsat regelmæssige test for Covid-19. Vi opfordrer også pårørende til at lade sig teste regelmæssigt. På alle plejehjem har vi hele tiden fortsat brugen af værnemidler, selvom beboerne er blevet vaccinerede, oplyser ældrechef i Rødovre Kommune. Allan Pedersen

Så længe påbuddet varer, kan hver beboer kun få besøg af den faste pårørende og denne person kan kun besøge beboeren i beboerens egen bolig. Der vil dog være mulighed for at gennemføre besøg i kritiske situationer efter forudgående aftale med ledelsen på plejehjemmet.

De skærpede restriktioner gælder indtil den 9. maj, med mindre Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter nyt påbud. Det betyder, at ophævelse af påbuddet vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt, og det forventes, at påbuddet ophæves, så snart der ikke længere er Covid-19 på plejehjemmet og ældrecentret.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at skabe sikkerhed og tryghed for både beboere og ansatte. Vi håber, at vi snart igen kan åbne for besøg, siger ældrechef Allan Pedersen.

Effektiv mod alvorligt sygdomsforløb Situationen på plejehjemmet i Rødovre illustrerer, at man godt kan få Covid-19, selv om man er vaccineret. Til gengæld har vaccinen med stor sandsynlighed gjort, at det blev et meget mildt sygdomsforløb, eller helt uden symptomer.

Hos Statens Serum Institut er meldingen, at vaccinerne ikke er ét hundrede procent effektive, men at de har en høj effektivitet i forhold til at forebygge alvorlige sygdomsforløb. Det er også sådan, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte videre i et eller andet omfang. Derfor er det også anbefalingen, at man overholder retningslinjerne - mundbind, afstand og afspritning - selv om man er vaccineret.

Smittetal falder Rødovre har den senere tid haft et relativ højt smittetal, men det er nu for nedadgående, og på den nyeste liste er Rødovre på 3. pladsen efter Ishøj og Albertslund, når det handler om det testkorrigede incidenstal.

Det kan betyde, at skolebørnene - måske - kan vende tilbage torsdag, hvis de kommende dages smittetal viser samme tendens.