Ældre kan glæde sig: Fine tegninger på vej

Børnene i Glentebo har besluttet, at de gerne vil glæde de 79 beboere i Ældreboligerne Glentemosen, som ligger lige ved siden af børnehuset. Derfor er de gået i gang med at tegne tegninger til de ældre.

- Vi har talt meget om, hvad det vil sige at gøre en god gerning og børnene er meget engagerede. Da vi skulle finde på, hvordan vi ville gøre gode gerninger, var det ikke svært at blive enige om, at det var de ældre i Glentemosen, som er vores naboer, der skulle have glæde af vores gode gerninger, fortæller Anette Dalsgaard, som er leder i Glentebo.