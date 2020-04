Det er både rart og livsbekræftende at høre en venlig stemme i telefonen. Foto: Ældre Sagen

Ældre kan få en telefonven

Vestegnen - 27. april 2020 kl. 15:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glostrup Kommune har sammen med Ældre Sagen i Glostrup etableret "Telefonvenner i Glostrup" for at styrke den sociale kontakt - ikke mindst under coronakrisen.

Allerede før coronakrisen henvendte Glostrup Kommune sig til Ældre Sagen i Glostrup med et ønske om at starte en ordning med telefonvenner. Kommunens medarbejdere på ældreområdet havde en klar oplevelse af, at flere ældre kunne have glæde af en ordning, hvor der er jævnlig social kontakt, men uden at det indebærer, at en fremmed kommer ind i hjemmet. Her er en uforpligtende telefonsamtale uden andet formål end at tale sammen en fin løsning.

Ældre Sagen har i forvejen erfaring med koordinering af en ordning med besøgsvenner og spisevenner. Det var derfor naturligt for Ældre Sagen at tage opgaven op. Ældre Sagens formand i Glostrup, Søren Brandis, udtaler i den forbindelse:

- Vi er sikre på, at der er et behov, og vi er også sikre på, at der blandt vore mange medlemmer er interesse for at melde sig som ansvarsbevidste telefonvenner. Vi stiller os derfor meget gerne til rådighed for at koordinere en ordning.

Hos Glostrup Kommune er der også glæde over ordningen. Formand for social-, sundheds- og seniorudvalget Lisa Ward siger:

- Det er en rigtig fin ordning, som kan hjælpe med at holde ensomhed fra døren. Det er ikke sundt for nogen at føle sig isoleret, og det er jo netop den følelse, som mange oplever her under coronakrisen. Så hvis du savner, at nogen ringer til dig - eller du kunne tænke dig selv at ringe til nogen. Så tag endelig kontakt, lyder opfordringen.

Telefonvenner i Glostrup er ikke forbeholdt medlemmer af Ældre Sagen og heller ikke forbeholdt ældre medborgere. Ordningen er permanent og ophører derfor ikke, når coronakrisen er overstået.

Man kan læse mere på www.glostrup.dk/telefonvenner - og er man interesseret, kan man kontakte Kirsten Østergaard fra Ældre Sagen i Glostrup på telefon 40199944 eller på mail: telefonven.glostrup@gmail.com eller man kan kontakte Janni A. Hansen, forebyggelseskonsulent i Glostrup Kommune på telefon 51283641 eller mail: sundhed.velfard@glostrup.dk