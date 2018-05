Ældre blev ofre for tricktyve

Onsdag den 16. maj kl. 16.23 blev den 80-årige mand fra Hvidovre udsat for et tricktyveri, da han var ude at handle i et supermarked på Hvidovrevej i Hvidovre. Hændelsen skete efter, at en ukendt gerningsmand angiveligt havde afluret mandens pinkode, da han betalte for sine varer, hvorefter gerningsmanden kort tid efter henvendte sig til den 80-årige mand på parkeringspladsen ved supermarkedet. Da manden kom hjem, blev han opmærksom på, at han ikke længere havde sit dankort i sin pung, hvorfor han med det samme kontaktede sin bank, som kunne oplyse, at der var foretaget en stor kontanthævning fra mandens konto.