Årets virksomhed tager et stort socialt ansvar

-I bliver årets vinder for jeres store arbejde for, og jeres oprigtige interesse i jobmuligheder for voksne udviklingshæmmede borgere fra JAC Vestegnen. Jeres indsats for jobmuligheder til voksne udviklingshæmmede er både flot og betydningsfuld. Indsatsen betyder ikke bare meget for mig som borgmester. Indsatsen er en mærkesag for både vores beskæftigelsesudvalg og hele vores kommunalbestyrelse, lød det blandt andet fra borgmester Kent Magelund, da OFS blev kåret som årets virksomhed 2020 i Brøndby.

Trofaste medarbejdere

- Vi er stolte af prisen og af, at det nu er anden gang, vi modtager den. Og vi er rigtig stolte af at have været i gang i 10 år. Vi har stor glæde af borgerne fra JAC Vestegnen, der er glade mennesker, der trofast møder ind hver dag, og vi har fx lige ansat en af borgerne i skånejob. De yder et vigtigt stykke arbejde for os. Ikke mindst fordi borgerne fra JAC Vestegnen i de senere år har været inddraget i at genbruge de plasticspoler, som vi bruger, så vi også gør noget godt for miljøet, fortæller Per Kringhøj, Senior Manager i OFS.