Årets veteranvirksomhed kåret: - Veteraner kan være guld værd for virksomheder

"Vi er sat i verden for at gøre den tryg og sikker for alle," står der med store bogstaver på væggen hos Securitas i Glostrup. Det er Securitas motto, og den har måske en dobbelt betydning for mange af de medarbejdere, som er samlet denne mandag i februar. Over 50 af virksomhedens ansatte er nemlig veteraner, og som den første virksomhed nogensinde får Securitas prisen som Årets veteranvirksomhed.

Det er en pris som forsvarsminister Trine Bramsen (S) har stiftet.

- Vi har oprettet prisen, fordi vi gerne vil brede ud i samfundet, at veteraner kan være hamrende stabil arbejdskraft og guld værd for næsten enhver virksomhed, siger hun.

Hun roser Securitas for dens store indsats for veteraner. Både at de udnytter de styrker, som veteraner har med fra deres udsendelser og tid i forsvaret, men også at der er plads til dem, som har nogle udfordringer og har brug for, at der er lidt højere til loftet.

Securitas CEO Tom Würtz Laursen føler, at virksomheder har et ansvar overfor veteraner.

- De har været ude ved brændpunkter og sat liv og lemmer på spil, siger han og forklarer, at han ser prisen som et startskud til at gøre endnu mere for veteraner.

Han giver ordet og en stor del af æren videre til Mads Fahrenholtz.

Det er nemlig Mads Fahrenholtz som er hovedårsag til, at virksomheden har så stort et fokus på veteraner.

Mads Fahrenholtz er selv veteran, arbejder som afdelingsleder i Securitas og er fornylig blevet udnævnt som intern veterankoordinater.

Kontakten til veteranerne har han dog haft længe før, den ekstra titel kom på.

- Min telefon er altid åben. Der skal være plads til alle. Nogen har brug for mere tid end andre. Den tid giver jeg gerne, siger Mads Fahrenholtz og forklarer, at han har en forståelse for, de udfordringer veteraner kan have.

- Det har nok taget mig omkring fem år at blive akklimatiseret, siger han.

Selvom veteraner kan have nogle udfordringer, som andre ikke har, har de også en masse styrker, som Securitas har gavn af. Ifølge Mads Fahrenholtz er veteraner struktureret, proaktive, tager opgaver af sig selv og stiller spørgsmål, hvis de ikke forstår opgaven.

Han vidste slet ikke, at prisen eksisterede, indtil kort tid før forsvarsministeren dukkede op.

- Puha, prisen betyder rigtig meget. Det er en kæmpe anerkendelse siger han.

En af de veteraner, som Securitas har ansat er 34-årige Morten Regnersgaard. Han har blot været i virksomheden i en måned, men er allerede positiv.

- De ved godt, hvad en veteran har i bagagen, siger han og fortsætter:

- Der er veteraner, der har udfordringer, når de vender tilbage, men der er også dem, som kommer styrket hjem.

Morten Regnersgaard føler selv, han har styrker med fra hans tid som officer i livgarden, som han kan bruge som procesudviklingschef i Securitas.

Det er især fællesskabsfølelsen, Morten Regnersgaard savner fra forsvaret, og det føler han, at han har fundet i Securitas.

- Der er mange at tale med, som forstår en, siger han.

Også Mads Fahrenholtz nævner sammenholdet i Securitas.

- Der er en familiefølelse. Du står aldrig alene, siger han.

Årets veteranvirksomhed skal uddeles en gang om året. I år var der 19 firmaer indstillet til prisen.