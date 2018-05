Årets tema til klima- og miljøprisen er »Sundere trafik - mindre støj og forurening«. Foto: Ishøj Kommune

Årets klima- og miljøpris i Ishøj

Vestegnen - 28. maj 2018 kl. 11:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan stadig nå at indstille kandidater til Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpris 2018. Fristen er nemlig forlænget til den 1. juni 2018.

Temaet for årets pris er »Sundere trafik - mindre støj og forurening«. Ishøj Kommune vil i år gerne belønne en borger, en virksomhed, en forening eller en institution, der arbejder for eller har en god ide til, hvordan man kan gøre trafikken sundere ved at mindske luftforening og/eller trafikstøj. En sundere trafik bidrager til et sundere liv.

Vinderen får en præmie til en værdi af 5.000 kroner.

Hvis du vil foreslå en kandidat, kan du gøre det ved at sende indstillingen til Grønt Forums sekretariat på pvm@ishoj.dk. Her kan du også få svar på dine spørgsmål om prisen, og hvordan du indstiller. Fristen for at indstille er forlænget med tre uger til den 1. juni 2018.

Det er Grønt Forum, der indstiller kandidater til Ishøj Byråd. I Grønt Forum sidder repræsentanter for en række foreninger og organisationer i Ishøj samt Ishøj Kommunes Klima- og Miljøudvalg.

Ved udvælgelsen af kandidater lægger Grønt Forum vægt på, at priskandidatens indsats for eksempel har øget den almindelige interesse for klima og miljø, har medført at kommunens CO2-udledning nedbringes og/eller har tilskyndet til, at så mange som muligt udfører en aktiv indsats og kan tjene som inspiration for andre. For en virksomhed gælder det, at indsatsen skal være udover, hvad virksomheden er forpligtig til i forhold til loven.

Ishøj Byråd uddeler klima- og miljøprisen i slutningen af året efter indstilling fra Grønt Forum.