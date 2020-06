Se billedserie "Åh, boogie woogie, woogie..." Årets studenter fik lov at køre studenterkørsel. Her er det 3. X fra Brøndby Gymnasium i rådhusets have. Foto: Lisbeth Jansen

Se de festlige billeder: "Åh boogie woogie": Studenter fløj festligt fra reden

Vestegnen - 26. juni 2020 kl. 12:24 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets studenter i hele landet har kæmpet for at få lov af myndighederne til at komme ud på den traditionelle vognkørsel efter dimissionen med alt hvad dertil hører. Fredag blev de unge så endelig skubbet ud af gymnasie-reden i Brøndby.

Guldkonfetti svæver over hele pladsen, bassen dunker derudaf, balloner og bannere svajer let og de hvide huer med den bordeauxrøde kant titter ud fra lastbilens sider. Deres ejere vinker i en glædesrus ud til deres forældre, som sender dem af sted med knipsende kameraer fra gymnasiets forplads. Bag vognen løber "12-tallerne" - de elever, der har fået 12 til sidste eksamen.

Sådan bliver 3.X fra Brøndby Gymnasium sendt af sted fredag formiddag ud på den studenterkørsel, som deres studenterårgang i hele landet i år har kæmpet særligt for at få lov at gennemføre grundet forsamlingsforbud og øvrige regler i forbindelse med coronavirus.

Men af sted kommer de og resten af de i alt 73 dimitterende studenter fra gymnasiet. Dog sendes de af sted klassevis med en times mellemrum.

Første stop på ruten er traditionen tro Brøndby rådhus' have, hvor en festlig boogie woogie og gruppebilleder er på tapetet, inden første student ifører sig en gul førertrøje, som dagen igennem går på tur i takt med rutens stop.

En stolt rektor Også selve dimissionen og den officielle fejring af årets studenter på Brøndby Gymnasium, foregår som de fleste andre steder klassevis.

Det betyder, at rektor Pia Sadolin får mulighed for at holde sin dimissionstale tre gange i løbet af fredag formiddag.

I år er den måske en tand mere personlig end andre år.

Rammen i talen er coronavirussens betydning på godt og ondt for årgangens afslutning på de tre år.

Eksempelvis at fejringen sker klassevis og uden kammeraterne fra de andre årgange, da kun en håndfuld elever fra 2.g har fået lov at være med for at pynte vognen.

"I er en årgang, der også uden coronakrisen, ville have været noget ganske særligt i den danske studenterhistorie: 2017-reformårgangen. Ni ugers grundforløb, der afsluttedes med to eksaminer, som tæller på eksamensbeviset. En række justeringer af de faglige bekendtgørelser med større vægt på toning af fagene i studieretningerne. Øget fokus på karriereplanlægning og progressionen i de flerfaglige forløb. Afskaffelse af almen studieforberedelse (AT) og indførelse af et mundtligt forsvar for SRP. Det fik I lov til at afprøve i sidste uge, den eneste mundtlige eksamen, som årets studentereksamen tillod. Og I klarede det fremragende. Jeg er kanonstolt. Jeg ved, at det 100 procent er processen, der betyder noget for den enkelte elevs læring, men jeg er simpelthen så kiste stolt over det gennemsnit, I opnåede: 8,6,2 lyder det fra rektor.

Pia Sadolin fokuserer således gennemgående også på det særlige ved årgangen.

Hun kommer blandt andet også ind på en del højdepunkter fra de tre forgangne år i form af en enkelt protest og afholdte fester - eksempelvis at årgangen lige akkurat nåede at holde årsfest i marts, inden Danmark lukkede ned på grund af coronavirussens indtog.

Virussens tørlægning af de danske unge henover foråret berører rektor også, men siger så med henvisning til dagens videre program for studenterne:

"Jeres indædte kamp for vognkørslen med alkohol taler sit tydelige sprog. Og I vandt - måske fordi lovgiverne godt selv kan huske, hvordan vognkørsel og alkohol hænger uløseligt sammen. Og fordi det passer med vores selvforståelse: At en flok modige, uovervindelige vikinger højt mod Nord, der tømmer horn efter horn med mjød og kampberedt latter, kan modstå Covid-19."

Samtidig skinner rektors stolthed over 2020-studenterne også klart igennem flere steder. Blandt andet da hun siger, at netop disse studenter har mødt flere udfordringer og omstruktureringer end tidligere årgange.

"Studenter er I blevet. Og nogle pokkers gode af slagsen. Jeg tror på, at jeres prøvelser de sidste måneder er godt for samfundet og verdens fremtidige tilstand," siger hun, inden hun sender studenter-fuglene ud at flyve.