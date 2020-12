Åbner større testcenter onsdag morgen

Borgere kan fra onsdag morgen blive hurtigtestet i teatersalen i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre. Her rykker det Falck testcenter, der har ligget ved brandstationen på Avedøre Havnevej, ind.

Hvidovre Kommune lejer lokalerne ud til Falck for at sikre, at flere borgere kan blive testet før jul. Det nye testcenter har nemlig en større kapacitet.