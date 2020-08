Her ses de specialuddannede sundhedsplejersker Birgitte, Tina, Maria, Pia Rønnenkamp, Vibeke, Helle og Lotte (siddende). Der er flere sundhedsplejersker med i Klinik for Overvægtige Børn (KOB), som ikke er med på billedet. PR-foto

Åbner klinik for overvægtige børn

Vestegnen - 23. august 2020 kl. 08:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er der hjælp at hente, hvis dit barn kæmper med overvægt. Brøndby Kommune har nemlig åbnet en ny klinik, hvor overvægtige børn og unge mellem 3 og 18 år kan få behandling efter Holbæk-modellen. Flere familier er allerede tilmeldt, inden klinikken officielt er åbnet.

Brøndby Kommune har mange overvægtige børn og unge. Men det skal der nu bremses ned for. Og hele familien skal inddrages. Overvægt er nemlig ikke kun barnets udfordring, men hele familiens. Det er baggrunden for, at Brøndby Kommune nu åbner en helt ny klinik for overvægtige børn og unge baseret på Holbæk-modellen, hvor erfaringen viser, at syv ud af ti børn taber sig med metoden.

Klinikken er et gratis tilbud, som Brøndby Kommunes Sundhedspleje tilbyder. Og det er et tiltrængt tilbud, fortæller Pia Rønnenkamp, som er leder af Sundhedsplejen i Brøndby.

- Vi vil gerne tage kampen mod overvægt op og der har også været efterspørgsel efter et egentligt tilbud. Det har vi ikke haft før. Med klinikken kan vi hjælpe vores børn og unge med at stoppe vægtøgning, få en sund livsstil og samtidig opnå bedre trivsel, fortæller Pia Rønnenkamp.

Brøndby Kommune tager afsæt i den anerkendte metode 'Holbæk-modellen', hvor barnet og forældrene i samarbejde med sundhedspersonalet udarbejder en detaljeret plan for forløbet og hvor man mødes med familien hver 6. til 8. uge.

- Tilbuddet henvender sig både til barnet og familien. For en vellykket indsats kræver, at hele familien bakker op. Al forskning viser nemlig, at familiens involvering, er helt afgørende for at opnå et godt resultat, siger Pia Rønnenkamp.

Undervejs i forløbet rådgiver de specialuddannede sundhedsplejersker om både vægtregulering, kost, spisemønstre og motion. Men hvert barn får også en konkret plan, hvor der står nogle konkrete målsætninger som eksempelvis, at barnet skal spise mere frugt eller at man skal spise mindre slik.

De sunde og gode vaner skal ifølge Pia Rønnenkamp afspejle sig i hele familiens livsstil. Og hun mener da også, at det nye tilbud er en fantastisk mulighed for at lette barnets liv og skabe fysisk og mental trivsel i familierne.

- Jeg har set så mange gange, hvor meget det betyder for et barn at få hjælp til at stoppe vægtøgning. De trives bedre, de bliver gladere og får mere selvtillid og kan deltage mere aktivt i fællesskaber med andre børn og unge. Så jeg håber at vi får lejlighed til at møde en masse familier med mod på en livsstilsændring, siger hun.

Tilbuddet er gratis og løber så længe, det er nødvendigt. Der bliver udarbejdet en individuel plan og man har cirka seks årlige samtaler, som foregår på klinikken for overvægtige børn i Brøndbyøster.

Man kan komme med ved at kontakte sundhedsplejen på tlf. 43 28 23 99 eller sundhedsplejen@brondby.dk