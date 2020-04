Tandplejen er en af de sundhedsfunktioner, som genåbner.

Send til din ven. X Artiklen: Åbner for sundhed og kultur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbner for sundhed og kultur

Vestegnen - 24. april 2020 kl. 13:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj Kommune åbner gradvist og delvist for blandt andet genoptræning, tandpleje, misbrugsbehandling, udlån af bøger og musikundervisning.

På et ekstraordinært byrådsmøde torsdag, besluttede Ishøj Byråd at begynde på anden etape af genåbningen af Ishøj Kommune. Først var det skolernes 0.-5. klasser og dagtilbud, der blev åbnet for, og nu er turen kommet til udvalgte områder på sundhedsområdet og enkelte tilbud på kulturområdet.

På kulturområdet åbner Kulturium Bibliotek for, at Ishøj-borgerne kan reservere på nettet og afhente bøger og andre materialer. Ishøj Kulturskole åbner for elever, der bliver undervist alene eller på små hold. På sundhedsområdet genåbner kommunen gradvist for genoptræning, rehabilitering, forebyggende hjemmebesøg, misbrugsbehandling og tandplejen.

- Det er en stor glæde, at vi nu åbner op for yderligere hjælp til især vores udsatte borgere på sundhedsområdet, hvor vi vil mødes med dem i det omfang, vi kan leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det har der været et stort behov for. Vi skal heller ikke underkende betydningen af at læse en bog eller lære et nyt musikinstrument i en tid, hvor vi mangler social kontakt og må bruge meget tid derhjemme. Derfor er det også godt for borgernes livskvalitet, at vi forsøger langsomt at få gang i nogle af vores kulturtilbud, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Krav skal følges

Der bliver dog ikke tale om en fuldstændig genåbning af de nævnte områder, hvor alt er tilbage til det normale før nedlukningen af det offentlige Danmark den 13. marts 2020.

Ishøj Kommune vil fortsat skulle leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der skal minimere risikoen for, at borgere og medarbejdere bliver smittet med coronavirus.

- Børnene i vores daginstitutioner og skoler er kommet tilbage til en noget anden hverdag, hvor de fx skal holde afstand, kun må lege i små grupper og skal vaske hænder mange gange om dagen. På samme måde må de voksne borgere også berede sig på, at det bliver anderledes, end de er vant til, når de fx går til genoptræning eller tager deres barn med til tandplejen. Vi sætter kun aktiviteter i gang på en måde, så vi lever op til sundhedsmyndighedernes krav. Det vigtigste er fortsat at beskytte vores borgere og medarbejdere mod coronavirus og bidrage til, at hospitalerne kan følge med, siger Ishøjs borgmester.

Det er muligt at genåbne for visse funktioner på sundhedsområdet på grund af en aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation, der er blevet enige om at øge aktiviteterne i sundhedsvæsenet. Kommunens kritiske funktioner som plejehjem og hjemmepleje har dog fortsat førsteprioritet, og Ishøj Kommune skal fortsat være klar til at aflaste sygehusene med modtagelse af patienter, der er udskrevet, men stadig kræver pleje.

Man kan læse mere om genåbningen på ishoj.dk/corona